בצה"ל אמרו כי הירי שבוצע הלילה בכפר חג'ה שבאזור קלקיליה היה לעבר מה שהוגדר "מסיתים מרכזיים" במהומה. העימותים החלו כשמתנחלים מהחווה הסמוכה לכפר נכנסו אליו אחרי שפלסטינים השליכו אבנים לעבר רחפן והפילו אותו. כשנכנסו לכפר, כביכול כדי להשיב את הרחפן, פרצו עימותים בינם לתושבים - וכוח צבאי שהוזעק למקום הגיב בירי לעבר הפלסטינים, שלפי צה"ל זרקו אבנים. גורם ביטחוני אמר כי "הלוחמים שקפצו לשם הגיעו ככוח קטן. המון פלסטיני שרץ לעברם וזרקו אבנים, הכוח חש סכנה וירה לעבר מסיתים מרכזיים. העניין נמצא בתחקיר". לפי הסהר האדום, עומר טובאסי, פלסטיני בן 20, נהרג באירוע ו-2 נוספים נפצעו.