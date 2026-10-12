"הגיעה אלי נציגת ראש ממשלה ושאלה, 'מה אנו יכולים לעזור לכם'? והאמת, אמרתי לה בצורה הכי ישירה - הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות עבורנו, זה לא לבוא ולא להתערב". כך אמר היום (שני) בוועידת ‏‏"האנשים של המדינה" של ‏ynet‏ ו"ידיעות אחרונות" ראש העיר רעננה חיים ברוידא - תוך שהוא מתייחס למערכת היחסים בין השלטון המקומי למרכזי. יחד איתו השתתפו בפאנל ראש העיר אור יהודה ליאת שוחט, ראש העיר טבריה יוסי נבעה וראש העיר שדרות אלון דוידי.

פאנל ראשי הערים ( צילום: ירון ברנר, טל אזולאי, אורי דוידוביץ )

דוידי, שמכהן כראש העיר שדרות מ-2014, סיפר על הטיפול הכושל בדבריו בעירו לאחר טבח 7 באוקטובר. לדברי דוידי: "במוצאי שבת של 7/10 לא מפנים את העיר שדרות ומפנים את כל העוטף, למה? אין שום סיבה. כי ראו בטלוויזיה קיבוצים בוערים, זכרו את הטנדרים בבוקר משדרות אבל עד הערב הספיקו לשכוח אותנו. שבוע שלם אני מתעסק במה שנקרא להעביר החלטה שמוציאים את שדרות ואפשרו לי לעשות את זה לשבוע.

"היה פקיד במשרד הביטחון שבכלל אמר לי, 'קח 5,000 אנשים ותחליט את מי אתה מוציא ואת מי לא. ביטוח לאומי קיבל החלטה שאת כל הקיבוצים ואת כל המושבים בעוטף, לא משנה מחבלים או לא הרוגים או לא, כולם יקבלו את המענקים - שדרות ואופקים נשכחו. לממשלה אין יכולת - המבנה השלטוני שנמצא באיזשהו אזור בירושלים ואין לו אפשרות לתת מענה. הפתרון תמיד בא מהשטח".

ליאת שוחט, שמכהנת בתפקיד ראש העיר אור יהודה מאז 2015, המשיכה את הקו של דוידי ואמרה: "למען האמת, אנו לא צריכים שהממשלה תהיה כאן, אנו צריכים שהממשלה תעביר לנו את הסמכויות יחד עם המשאבים ואנו נדע לנהל את זה. יש לנו קולגות וחברים טובים בשלטון מקומי שיודעים את העבודה. חשבתי שמאז הקורונה ועד 7/10 ישכילו לבנות מנגנון וביזור סמכויות כזה, שיבינו כולם שרשויות מקומיות זה הכתובת לכל התושבים - ויש פה ראשי ערים שכל תושב עבורם הוא עולם ומלואו. התושבים שלי זה לא כמו תושבי שדרות או טבריה מבחינת הצרכים שלהם. מה שאנו מבקשים וגם מוכיחים בפועל זה שאנו יודעים לעשות את זה הכי טוב. תנו לנו את הסמכויות, אחריות ומשאבים, כל מה שנמצא בירושלים אצל פקידים ותרשו לנו לעבוד".

ראשי הערים עם המנחה יאיר קראוס ( צילום: יריב כץ )

יוסי נבעה, שנכנס לתפקיד ראש העיר טבריה ב-2024, אמר: "אם אנו לא נדאג, אף אחד לא ידאג. אחרי שהמפונים עזבו ציפינו שהמדינה תהיה פה לפחות לעסקים שלנו. כי ברגע שיש החלטה לבוא ולסגור, עדיין הייתה מלחמה - כנרת הייתה סגורה וחופים לא עבדו ואז זה גזר דין מוות. עסקים לא עבדו במשך חודשים רבים והמצב רק החמיר. אני הגעתי ללא מעט ועדות בכנסת ולמשרדי ממשלה ולצערי הרב, לא השכילו להבין לא במשרד האוצר ולא במשרד הפנים וגם לא בוועדת הכספים למרות שניסינו להסביר להם עד כמה, דבר כזה של החלטה לסגור את הכנרת זה גזר דין מוות ואת זה המדינה לא השכילה להבין שזה גזר דין מוות. לשמחתי, בחודשים האחרונים בהחלטת ממשלה לאחרונה, נתנה לנו פתרון יחסית, אבל העסקים שלנו מאוד סובלים עד היום".