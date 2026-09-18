המסמכים והעדויות שחשפו הבוקר (יום שישי) רונן ברגמן ויובל רובוביץ' ב"7 ימים" ב"ידיעות אחרונות", שלפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזהר שוב ושוב משנת 2019 שכספים מקטאר זורמים לזרוע הצבאית של חמאס, מעוררת סערה. התחקיר חשף כי אזהרות כאלה הועברו בין השאר משב"כ, אמ"ן וגורמים במצרים, וכי מלבד הסטת כספים שיועדו לסיוע הומניטרי פעל גם ציר מימון חשאי ישיר מקטאר לחמאס. בסך הכול מימנו הכספים האלה - בידיעת נתניהו - כמחצית מהתקציב של כל הזרוע הצבאית של חמאס. ראש הממשלה בחר להתעלם מכך ולהמשיך בהעברת הכספים במשך שנים.

המסמכים והעדויות שחשפו הבוקר (יום שישי) רונן ברגמן ויובל רובוביץ' ב"7 ימים" ב"ידיעות אחרונות", שלפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזהר שוב ושוב משנת 2019 שכספים מקטאר זורמים לזרוע הצבאית של חמאס, מעוררת סערה. התחקיר חשף כי אזהרות כאלה הועברו בין השאר משב"כ, אמ"ן וגורמים במצרים, וכי מלבד הסטת כספים שיועדו לסיוע הומניטרי פעל גם ציר מימון חשאי ישיר מקטאר לחמאס. בסך הכול מימנו הכספים האלה - בידיעת נתניהו - כמחצית מהתקציב של כל הזרוע הצבאית של חמאס. ראש הממשלה בחר להתעלם מכך ולהמשיך בהעברת הכספים במשך שנים.

המסמכים והעדויות שחשפו הבוקר (יום שישי) רונן ברגמן ויובל רובוביץ' ב"7 ימים" ב"ידיעות אחרונות", שלפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזהר שוב ושוב משנת 2019 שכספים מקטאר זורמים לזרוע הצבאית של חמאס, מעוררת סערה. התחקיר חשף כי אזהרות כאלה הועברו בין השאר משב"כ, אמ"ן וגורמים במצרים, וכי מלבד הסטת כספים שיועדו לסיוע הומניטרי פעל גם ציר מימון חשאי ישיר מקטאר לחמאס. בסך הכול מימנו הכספים האלה - בידיעת נתניהו - כמחצית מהתקציב של כל הזרוע הצבאית של חמאס. ראש הממשלה בחר להתעלם מכך ולהמשיך בהעברת הכספים במשך שנים.

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אמר כי "כשנתניהו החליט על דעת עצמו להכניס מזוודות כסף קטארי לחמאס, התפטרתי מתפקידי כשר הביטחון והזהרתי שהמדיניות הזו תוביל לאסון. גם אמ״ן ושב״כ הזהירו אותו שהכסף הקטארי זורם לזרוע הצבאית של חמאס. נתניהו ידע, ובמודע המשיך להעביר מיליונים למחבלים. ב-7/10 אזרחי ישראל שילמו את המחיר, ונתניהו המשיך לישון. בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית - וכל האחראים ייתנו את הדין".

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אמר כי "כשנתניהו החליט על דעת עצמו להכניס מזוודות כסף קטארי לחמאס, התפטרתי מתפקידי כשר הביטחון והזהרתי שהמדיניות הזו תוביל לאסון. גם אמ״ן ושב״כ הזהירו אותו שהכסף הקטארי זורם לזרוע הצבאית של חמאס. נתניהו ידע, ובמודע המשיך להעביר מיליונים למחבלים. ב-7/10 אזרחי ישראל שילמו את המחיר, ונתניהו המשיך לישון. בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית - וכל האחראים ייתנו את הדין".

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אמר כי "כשנתניהו החליט על דעת עצמו להכניס מזוודות כסף קטארי לחמאס, התפטרתי מתפקידי כשר הביטחון והזהרתי שהמדיניות הזו תוביל לאסון. גם אמ״ן ושב״כ הזהירו אותו שהכסף הקטארי זורם לזרוע הצבאית של חמאס. נתניהו ידע, ובמודע המשיך להעביר מיליונים למחבלים. ב-7/10 אזרחי ישראל שילמו את המחיר, ונתניהו המשיך לישון. בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית - וכל האחראים ייתנו את הדין".

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, אמר כי "החומרים שנחשפו הבוקר ב'ידיעות אחרונות' יובילו כל ועדת חקירה ממלכתית למסקנה אחת ברורה: נתניהו שימש כמממן חמאס, והוא דבק במדיניות הזו למרות שידע שהיא פוגעת בביטחון ומהווה סכנה מיידית לחיי אזרחי ישראל. זה לב הבחירות האלה: לא הספינים והשקרים והקונספירציות של נתניהו, אלא הקשר שלו לכסף הקטארי וההחלטות שלו שהובילו לטבח הגדול בתולדות ישראל".

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, אמר כי "החומרים שנחשפו הבוקר ב'ידיעות אחרונות' יובילו כל ועדת חקירה ממלכתית למסקנה אחת ברורה: נתניהו שימש כמממן חמאס, והוא דבק במדיניות הזו למרות שידע שהיא פוגעת בביטחון ומהווה סכנה מיידית לחיי אזרחי ישראל. זה לב הבחירות האלה: לא הספינים והשקרים והקונספירציות של נתניהו, אלא הקשר שלו לכסף הקטארי וההחלטות שלו שהובילו לטבח הגדול בתולדות ישראל".

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, אמר כי "החומרים שנחשפו הבוקר ב'ידיעות אחרונות' יובילו כל ועדת חקירה ממלכתית למסקנה אחת ברורה: נתניהו שימש כמממן חמאס, והוא דבק במדיניות הזו למרות שידע שהיא פוגעת בביטחון ומהווה סכנה מיידית לחיי אזרחי ישראל. זה לב הבחירות האלה: לא הספינים והשקרים והקונספירציות של נתניהו, אלא הקשר שלו לכסף הקטארי וההחלטות שלו שהובילו לטבח הגדול בתולדות ישראל".