המסמכים והעדויות שחשפו הבוקר (יום שישי) רונן ברגמן ויובל רובוביץ' ב"7 ימים" ב"ידיעות אחרונות", שלפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזהר שוב ושוב משנת 2019 שכספים מקטאר זורמים לזרוע הצבאית של חמאס, מעוררת סערה. התחקיר חשף כי אזהרות כאלה הועברו בין השאר משב"כ, אמ"ן וגורמים במצרים, וכי מלבד הסטת כספים שיועדו לסיוע הומניטרי פעל גם ציר מימון חשאי ישיר מקטאר לחמאס. בסך הכול מימנו הכספים האלה - בידיעת נתניהו - כמחצית מהתקציב של כל הזרוע הצבאית של חמאס. ראש הממשלה בחר להתעלם מכך ולהמשיך בהעברת הכספים במשך שנים.
יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אמר כי "כשנתניהו החליט על דעת עצמו להכניס מזוודות כסף קטארי לחמאס, התפטרתי מתפקידי כשר הביטחון והזהרתי שהמדיניות הזו תוביל לאסון. גם אמ״ן ושב״כ הזהירו אותו שהכסף הקטארי זורם לזרוע הצבאית של חמאס. נתניהו ידע, ובמודע המשיך להעביר מיליונים למחבלים. ב-7/10 אזרחי ישראל שילמו את המחיר, ונתניהו המשיך לישון. בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית - וכל האחראים ייתנו את הדין".
יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, אמר כי "החומרים שנחשפו הבוקר ב'ידיעות אחרונות' יובילו כל ועדת חקירה ממלכתית למסקנה אחת ברורה: נתניהו שימש כמממן חמאס, והוא דבק במדיניות הזו למרות שידע שהיא פוגעת בביטחון ומהווה סכנה מיידית לחיי אזרחי ישראל. זה לב הבחירות האלה: לא הספינים והשקרים והקונספירציות של נתניהו, אלא הקשר שלו לכסף הקטארי וההחלטות שלו שהובילו לטבח הגדול בתולדות ישראל".
לדברי גולן, "במשך שלוש שנים הוא מנסה לקבור את העובדות, אך האמת היא שהוא ידע הכל - והוא בחר להמשיך לממן את ארגון הטרור הרצחני. נתניהו קיבל דיווחים מפורשים שהכסף מגיע ישירות לזרוע הצבאית של חמאס. שירותי המודיעין שלנו וגורמים ביטחוניים במצרים שמו את ההתרעות על שולחנו, אך הוא התעלם והמשיך להעביר לטרוריסטים מיליארדים. ההון הזה חימש את הנוחבות, בנה את המנהרות, קנה את הנשק, ומימן את האימונים למתקפה. בכסף הזה נרצחו 1,200 ישראלים, נחטפו 251. נתניהו מנסה לצייר את עצמו כקורבן של אירועי אותו יום. בפועל, הוא האדריכל של המציאות הזו".
חברי כנסת נוספים בדמוקרטים תקפו את נתניהו במילים חריפות, כשבין השאר גלעד קריב כינה אותו "פושע", ונעמה לזימי אמר הכי "אחר כך הוא יספר שהיינו כפסע מהשמדה - רק ישמיט שזה קרה תחתיו".
לשכת ראש הממשלה מסרה מנגד כי "מדובר באוסף שקרים ממוחזרים שכבר הופרכו בעבר, שמועלים לפני בחירות כדי להסתיר את האמת מהציבור. כל ראשי מערכת הביטחון תמכו במענק הקטארי וקבעו שהוא מופנה לצרכים אזרחיים והומניטאריים והכנסתו תשמור על השקט בעזה. עם פרוץ מבצע ‘שומר החומות’ ראש הממשלה נתניהו הנחה לעצור לאלתר את המענק הקטארי. ממשלת בנט-לפיד החזירה אותו. בניגוד לנטען, ראש הממשלה נתניהו הוא זה שתמך באופן קבוע במהלכים התקפיים בעזה ומעולם לא הגביל את מערכת הביטחון".