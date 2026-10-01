נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי בכוונתו לצרף את טלי מנס להמלצה לקבלת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית". בהודעה מטעם דוברות הנשיא נכתב כי "בהמשך להודעת על ארבעת גיבורי הטיסה מדובאי, ולאחר שהתקבלו עדויות נוספות, שוחח הרצוג גם עם טלי מנס, רעייתו של צביקה מנס, והודיע לה כי בכוונתו לצרף את שמה להמלצה לוועדה המייעצת. מן העדויות שהתקבלו עלה כי לטלי היה תפקיד משמעותי בהתמודדות עם האירוע ובהצלת נוסעי המטוס. כששמעה את האלימות וההמולה מכיוון תא הטייס, טלי הייתה הראשונה להתריע בפני הנוסעים על המתרחש ולקרוא לעזרה".