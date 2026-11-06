איראן ורוסיה מנהלות מגעים בנוגע לעסקה לאספקת מערכות הגנה אווירית מתקדמות לטהרן. כך חשף עיתון ה"טלגרף". בכיר איראני אמר לעיתון כי הרפובליקה האיסלאמית "אופטימית" באשר לאפשרות שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין יספק לה מערכות ההגנה האווירית מסוג S-400, שאותן ביקשה במשך שנים. לפי הדיווח, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי שלח אתמול לקרמלין את מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, כשהוא נושא עמו מכתב אישי. לדברי הבכיר האיראני, הדרישה המרכזית במכתב הייתה אספקת מערכת הנשק. הבקשה המחודשת לקבלת מערכות S-400 היא מרכיב מרכזי במדיניות ההגנה של איראן, אחרי שתקיפות אמריקניות וישראליות השמידו את מערכות ההגנה האווירית שלה.