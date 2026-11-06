שיחה על הנושא החרדי שוברת שוב ושוב לשאלת הגיוס וחוק הגיוס, אבל זה לא שורש העניין. השיח הזה, חשוב ככל שיהיה, מסווה את הסיבה האמיתית שבגללה אסור למפלגות החרדיות להיות חלק מהקואליציה הבאה, וכנראה גם מזו שאחריה.

חוסר האמון הפוליטי בין המפלגות הציוניות בישראל הוביל למצב שבו המפלגות החרדיות הפכו לדבר הכי חם וממכר בשוק. עד כדי כך חזק וממכר, שהן כבר הרבה מעבר לסתם מפלגות, הן הפכו למדינות קטנות.

אריה דרעי יעקב אשר ( צילום: אלכס קולומויסקי, יובל חן )

הנתונים חד משמעיים: כ-50% מתלמידי כיתות א' כיום הם חרדים או ערבים, ובתוך ארבע שנים מספר תלמידי כיתות א' בחינוך החרדי יעבור את זה שבחינוך הממלכתי-יהודי. הסכנה המהותית למדינת ישראל היא צמיחתו של דור עתידי שאינו ציוני ואינו יצרני.

הקבוצה שגדלה בקצב המהיר ביותר בישראל, ובמערב בכלל, היא המגזר החרדי. זו ברכה עצומה. הבעיה העיקרית היא שלא מדובר בעוד צעירים ישראלים שיקחו חלק בשימור ופיתוח הפרויקט המשותף - אלא בדור עתיד שמרגיש זר למדינה ולא מוכן לקחת עליה אחריות.

הזהות הזו איננה גזירת גורל, היא מתחילה בחינוך. והחינוך? מתחיל במפלגות.

המפלגות החרדיות הן לא רק חלק מהשלטון במדינת ישראל, הן שלטון מקביל. הן מנהלות את החינוך, הנורמות והרווחה של אוכלוסייה שהולכת ומתנתקת מהמדינה. ברשתות החינוך שלהן הן מגדלות את הדור הבא, לא לקחת חלק, אלא להתנכר

כ-65% מהתלמידים החרדים לא רק לומדים במוסדות חרדיים לא ממלכתיים, אלא לומדים במוסדות המשתייכים לשתי רשתות השייכות למפלגות. "מעיין החינוך התורני" של ש"ס ו"החינוך העצמאי" של יהדות התורה.

תסתכלו למספרים האלה טוב בעיניים ותבינו מה באמת קורה כאן. המפלגות החרדיות הן לא רק חלק מהשלטון במדינת ישראל, הן שלטון מקביל. הן מנהלות את החינוך, הנורמות והרווחה של אוכלוסייה שהולכת ומתנתקת מהמדינה. ברשתות החינוך שלהן הן מגדלות את הדור הבא, לא לקחת חלק, אלא להתנכר.

מדינה בתוך מדינה

כדי לוודא שישראל לא מתרסקת אל תוך מציאות בה רוב הישראלים אינם ציונים, אינם יצרנים ואינם משרתים, המפלגות החרדיות חייבות לחזור לגודלן המקורי - מפלגות המקדמות סדר יום וחקיקה, ולא "מדינה בתוך מדינה" המחזיקה ברשתות חינוך, בכלכלה קהילתית סגורה ובסדר יום נפרד. בשביל זה, הן צריכות לשבת באופוזיציה זמן רב, בזמן שמדינת ישראל משיבה לעצמה את ריבונותה בכל רחבי הארץ, בדרום, בנגב ובגליל, וכן, גם בבני ברק.

הדרישה להוצאת המפלגות החרדיות מהקואליציה אינה נובעת משנאה, אלא מאהבת המדינה ומדאגה לעתידה. העובדה שכל המערכת הפוליטית מפלרטטת איתן אינה הוכחה לכך שאין מה לעשות אלא לכך שנדרש כאן צעד קשה אך הכרחי, ויפה שעה אחת קודם.

ומילה אחת על האזרחים החרדים. הקריאה הזו אינה נובעת משנאה אליהם, להפך. האזרחים החרדים מופקרים במידה רבה על ידי החברה הישראלית. חיים בתנאים ירודים, תלויים בחסדי עסקנים, מפוטרים שוב ושוב כדי שהרשתות והעמותות שמגלגלות כספי ענק יוכלו לשלשל את הכסף לכיסים מאוד ספציפיים - בעודם שומרים את החרדי בקצה חסר הגנה, חסר אמצעים, ותלוי לחלוטין.