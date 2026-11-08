פעילים פרו-פלסטינים הורידו היום (ראשון) את דגל גרמניה שמוצב בחזית בניין הרייכסטאג, מקום מושבו של הפרלמנט הגרמני הבונדסטאג בברלין, והחליפו אותו בדגל פלסטין גדול. המשטרה הגרמנית עצרה שלושה חשודים במעשה שטענו כי פעלו מתוך "סולידריות עם פלסטין". על פי הודעת המשטרה לעצורים "אין רקע של הגירה" ואחד מהם, צעיר כבן 20, כבר שוחרר. הפעולה הפרו-פלסטינית נערכה יממה בלבד לפני ש גרמניה והעולם כולו יציינו 88 שנים לליל הבדולח.

דגל פלסטין מונף ליד בניין הפרלמנט בברלין ( צילום: מתוך X )





המשטרה המקומית פתחה בהליך פלילי בגין "פגיעה בכבוד המדינה וסמליה". התורן והדגל שעליו מתנוסס דרך קבע דגל גרמניה מול בניין הפרלמנט משמש כאנדרטה לאומית שמכונה "דגל האחדות" - סמל לאיחוד גרמניה ב-3 באוקטובר 1990 לאחר נפילתה של חומת ברלין. הגובה של האנדרטה הוא 28.5 מטרים והדגל שמתנוסס עליה הוא בגודל של 60 מ"ר - והוא פטור מהנוהל של הורדת דגלי הלאום בגרמניה לחצי התורן בעת הכרזה על אבל לאומי. הוא מורד לעיתים נדירות בעת אירועים מיוחדים.

שגרירות ישראל בברלין התייחסה לאירוע, ומסרה: "דגל פלסטין הוא אינו סמל בעד משהו אלא מהווה יותר סמל נגד משהו. ברחבי העולם, הוא אינו מונף כסמל לפלסטינים, אלא כסמל לשנאה לישראל. בצרפת, למשל, הוא שימש כדגל המהומות האלימות נגד הרפובליקה. כל מי שתולה בברלין את דגל פלסטין ומוריד את דגל גרמניה תוך כדי, מבהיר באופן חד-משמעי שהוא נגד כל מה ששחור, אדום וזהב מייצג: חופש, דמוקרטיה ושלטון החוק".

גלריה ( צילום: מתוך X )

מניף הדגל יורד בכוחות עצמו ( צילום: מתוך X )

דובר משטרת גרמניה מרטין האלוג מסר לעיתון ה"בילד" כי "בסביבות השעה 11:15 גבר בן 22 טיפס על התורן והניף את דגל פלסטין". לדבריו, "לפיכך, אנו מסווגים פעולה זו גם כהפרה של החוק הנוגע להתקהלויות ציבוריות". כמו כן נפתחה חקירה בגין חשד להסגת גבול. על פי הודעת כוחות הכיבוי של ברלין, כבאים הגיעו לזירה כדי להוריד את הדגל הפלסטיני, ובסביבות השעה 12:30 ירד האיש שהניף אותו מהאנדרטה בכוחות עצמו. כמה דקות לאחר מכן הורידו הכבאים את הדגל.

קבוצה פרו-פלסטינית בשם "בדרכי שלום נגד רצח עם" נטלה אחריות על המעשה. על פי "הבילד" זו אינה הפרובוקציה הראשונה של קבוצה זו ובשנה שעברה אותם הפעילים טיפסו על שער ברנדנבורג ותלו עליו כרזה עם מסרים פרו-פלסטיניים.