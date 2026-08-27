יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ׳ הציג את תוכניתו "כן. מייהדים!" לייהוד הנגב והגליל, ומבקש לנהל את מנהל התכנון ורמ"י (רשות מקרקעי ישראל). "אנחנו הולכים לדרוס הליכים ואנשים כדי לאפשר לחוות לקום", הצהיר. "נסלק מכל המערכות האלה גורמים אנטי ופוסט-ציוניים שהשתלטו עליהם ונחזיר אנשים טובים שמבינים את האתגר של ייהוד הנגב והגליל. בחקיקה. לא אתחנן לפקידים וליועמ"שים". לדבריו, במרכז התוכנית יעד לאומי של מיליון יהודים נוספים באמצעות הקמת 40 יישובים חדשים ועשרות חוות, הרחבה משמעותית של היישובים הקיימים ויצירת מאות אלפי פתרונות דיור. שר האוצר לא אמר כמה בדיוק תעלה התוכנית הזו.