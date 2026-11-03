המפגין שנעצר הובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו בעקבות בקשת המשטרה להחזיקו במעצר חמישה ימים נוספים. בדוח הפעולה של אחד השוטרים שנכחו בהפגנה טען השוטר כי זיהה את המפגין משליך את האבן ושמר עמו על קשר עין רציף עד לרגע מעצרו, ועל כך התבססה הבקשה להאריך את מעצרו.

המפגין שנעצר הובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו בעקבות בקשת המשטרה להחזיקו במעצר חמישה ימים נוספים. בדוח הפעולה של אחד השוטרים שנכחו בהפגנה טען השוטר כי זיהה את המפגין משליך את האבן ושמר עמו על קשר עין רציף עד לרגע מעצרו, ועל כך התבססה הבקשה להאריך את מעצרו.

המפגין שנעצר הובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו בעקבות בקשת המשטרה להחזיקו במעצר חמישה ימים נוספים. בדוח הפעולה של אחד השוטרים שנכחו בהפגנה טען השוטר כי זיהה את המפגין משליך את האבן ושמר עמו על קשר עין רציף עד לרגע מעצרו, ועל כך התבססה הבקשה להאריך את מעצרו.