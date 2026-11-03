מפגין חרדי נעצר אתמול (שני) בשכונת מאה שערים בירושלים, בחשד שהשליך אבן לעבר שוטרים שנכחו בהפגנה. אלא שאחרי שהוחזק במעצר למשך הלילה, הוצג בבית המשפט תיעוד השלכת האבן - שבו נראה אדם אחר.
המפגין שנעצר הובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו בעקבות בקשת המשטרה להחזיקו במעצר חמישה ימים נוספים. בדוח הפעולה של אחד השוטרים שנכחו בהפגנה טען השוטר כי זיהה את המפגין משליך את האבן ושמר עמו על קשר עין רציף עד לרגע מעצרו, ועל כך התבססה הבקשה להאריך את מעצרו.
סנגורו של העצור ביקש להציג את הסרטון מההפגנה בבית המשפט, וחשף כי מדובר באדם אחר שהשליך את האבן, שאינו המפגין החרדי שנעצר. נציג המשטרה שצפה בתיעוד הודה בטעותו וחזר בו מבקשת המעצר של המשטרה. "לאחר שראיתי את הסרטון והשתכנעתי שמדובר באדם אחר, נבקש לשחרר את המשיב מיד ללא תנאים", אמר בבית המשפט.