"הבנים שלי נולדו וחונכו להיות מפרנסים. זו מסורת שעוברת הלאה", כתבה בפייסבוק וינה קולוויי, אמם של דרק ושל סידני, והסבירה כי הטרגדיה התחוללה כשבניה עשו את מה שאהבו: "אנחנו דגים ומכלכלים משפחות וחולקים עם הקהילה". היא סיפרה כי אחרי שמצא עצמו נסחף לבדו התפלל דרק בלי הפסקה: "השורד שלי. הסיפור שלו מדהים. הוא לא פחד לרגע לאורך כל הזמן הזה".