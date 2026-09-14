נער בן 15 חולץ באורח נס מלב ים סמוך לאלסקה, אחרי שמצא עצמו נסחף במשך שלושה ימים לבדו לעבר הגבול עם רוסיה על גבי סירת דיג שהתהפכה במימיו הקפואים של ים ברינג. הנער, דרק פארקר אגנאנגה, אותר על-ידי ספינה אזרחית כשהוא כורע לבדו על ברכיו, וכשהועלה לספינה התבררה הטרגדיה שאיתה נאלץ להתמודד במשך שעות לבדו: אחיו הבכור ובן דודו, שהיו איתו בסירה, נספו, והוא נותר הניצול היחיד באסון.
האירוע החל ביום שישי 4 בספטמבר כשהנער דרק יצא למסע דיג עם אחיו סידני קולוויי (35) ובן דודו ברטון רוקוק (34) מכפרם סבוונגה, קהילה מבודדת המונה כ-800 תושבים באי סנט לורנס, המאוכלס ברובו בבני העם היופיקי הסיבירי. מטרת ההפלגה הייתה לכלכל את בני הקהילה, שבשל הריחוק הגאוגרפי מתקשים לעתים להשיג בשר בחנות המקומית.
השלושה הפליגו בסירת מנוע באורך של כ-5.5 מטרים והיו אמורים לשוב ביום ראשון, אבל במוצאי השבת, הרחק בלב ים, התהפכה סירתם במפתיע. האח סידני, ששימש כקברניט הסירה, נלכד תחת כלי השיט ומת במקום, ואילו בן הדוד ברטון הצליח תחילה לטפס ולהיאחז בסירה לצד הנער דרק, אך כעבור כיממה, במהלך הלילה שקדם לחילוץ, החליק למים וטבע.
דרק נותר לבדו על הסירה ההפוכה, ללא טיפת מים וללא מזון, כשהוא נסחף במרחבי האוקיינוס הפתוח בטמפרטורת מים של כ-10 מעלות צלזיוס ובחשיכה מוחלטת, ונאבק בהיפותרמיה. כשהשלושה בוששו לחזור הזעיקה משטרת אלסקה את משמר החופים של ארה"ב בסביבות השעה 20:30 של יום ראשון, והחל מבצע חיפושים החל בהשתתפות מטוסים ומסוקים שסרקו את מימי האזור הארקטי.
נקודת המפנה הגיעה ביום שני בבוקר, בסביבות 10:30, כשצוות אוויר של משמר החופים זיהה את הנער יושב על גוף כלי השיט ההפוך. הצוות הצניח לעברו רפסודה וציוד חירום, ובמקביל יצר קשר עם ספינה אזרחית ששהתה בסמוך – ה-Northwest Explorer, שעל סיפונה פעלו 13 אנשי צוות לצד מדענים מטעם מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי (NOAA).
קברניט הספינה, אדם ווייט, שחזר את הרגעים שבהם הבחין בנער: "ראינו את העצם הבלתי רגיל באופק. צפרנו בצופר הספינה כמה פעמים". ככל שהתקרבו, התברר גודל הנס – הנער היה בחיים. רגעי הסיום של המבצע תועדו בסרטון, שבו נראית הספינה מתקרבת לדופן הסירה הקטנה ואנשיה נראים משליכים חבלים ומשתמשים בסל חילוץ כדי להעלות את דרק אל הסיפון.
על אף התשישות וההיפותרמיה שממנה סבל פעל דרק בקור רוח יוצא דופן. "זה ילד קשוח במיוחד", אמר ווייט לרשת KTUU-TV המקומית. "מבין שיניו הנוקשות הוא ציין שאחיו עדיין נמצא מתחת לסירה. ואז הוא סיפר שבלילה הקודם, לפני החילוץ שלנו, בן הדוד שלו החליק ונסחף". בהמשך הצליח צוות הספינה למשות מהמים גם את גופותיהם של שני הגברים.
במקביל לחילוץ, האזינו בני משפחתו של דרק בסבוונגה לרשת הקשר בחרדה עצומה כשהם מכונסים סביב רמקול הטלפון. דודתו, קולין ווקר, תיארה את המעבר החד בין תחושת ההקלה ליגון הכבד: "כולנו בכינו וקפצנו משמחה כשהקפטן הודיע ברדיו: 'מצאנו ילד, הוא חי, הוא חי'". אלא שכמעט מיד החגיגה התחלפה בחרדה כבדה: "ואז שאלנו, 'איפה השאר?'".
אנשי הספינה עטפו את דרק בשמיכות וברפידות חימום ושוחחו עמו ברציפות כדי לשמור על הכרתו בעת שהפליגו לעבר העיירה נום, שם התאחד עם בני משפחתו. כעת מתאושש הנער בביתו, ובעקבות הטרגדיה נפתח קמפיין גיוס המונים באתר GoFundMe במטרה לסייע למשפחתו בהוצאות הקבורה ולתמוך בה בהוצאות המחיה השוטפות.
"הבנים שלי נולדו וחונכו להיות מפרנסים. זו מסורת שעוברת הלאה", כתבה בפייסבוק וינה קולוויי, אמם של דרק ושל סידני, והסבירה כי הטרגדיה התחוללה כשבניה עשו את מה שאהבו: "אנחנו דגים ומכלכלים משפחות וחולקים עם הקהילה". היא סיפרה כי אחרי שמצא עצמו נסחף לבדו התפלל דרק בלי הפסקה: "השורד שלי. הסיפור שלו מדהים. הוא לא פחד לרגע לאורך כל הזמן הזה".