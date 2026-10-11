אלמוני השליך הבוקר (ראשון) אבנים מגשר מעל נתיבי איילון צפון - לעבר כלי רכב שנסעו במהירות של כ-90 קמ"ש, סמוך למחלף ההלכה. כמה כלי רכב ניזוקו, בהם מכונית טסלה ומונית שנסעה לצדה, ונראות בתיעוד. מצלמות הטסלה תיעדו, לדברי בעל הרכב, את החשוד משליך את האבנים ונמלט בריצה לכיוון רמת גן. משטרת לב תל אביב פתחה בחקירה.

אבנים מושלכות סמוך למחלף ההלכה





אדוארד ריס, שנהג בטסלה שנפגעה, סיפר בריאיון ל-ynet על רגעי הבהלה. "נסעתי לתומי לכיוון צפון בנתיב השמאלי. כשהגעתי מתחת לגשר ראיתי פתאום אבנים עפות, ממש סלעים, לכיוון הנתיב שלי והנתיב שלידי. נסענו במהירות של 80 עד 90 קמ"ש ולא הספקתי להגיב. שמעתי את האבנים פוגעות ברכב שלי. למזלי יצאתי בזול".

לדבריו, המונית שנסעה לצדו ספגה ככל הנראה חלק גדול מהאבנים שהושלכו. "הרכב שלי נפגע קצת בצבע והיו כמה פגיעות בשמשה, אבל היא לא נשברה. המונית שהייתה לידי חטפה כנראה את רוב הסלעים".

ריס סיפר כי בתחילה כלל לא הבין שמדובר במעשה מכוון. "בהתחלה חשבתי שאולי מדובר בעבודות שמתבצעות במקום. לא היה לי איפה לעצור, אז אמרתי לעצמי שבגלל שיש לי טסלה עם מצלמות, אבדוק אחר כך מה בדיוק קרה. אחרי כמה דקות, כשהחניתי את הרכב, הסתכלתי בצילומים וראיתי שמישהו פשוט עמד על הגשר ורוקן שקית או דלי עם אבנים לעבר התנועה. ברגע שסיים, רואים אותו מתחיל לרוץ לכיוון רמת גן".

הוא שיתף כי רק לאחר שצפה בתיעוד הבין עד כמה האירוע היה עלול להסתיים באסון. "לפי הרעש הייתי בטוח שהאבנים פגעו בשמשה. כשאתה רואה כל כך הרבה סלעים, אתה חושב שהם עלולים לחדור לרכב. כנראה שהיה לי מזל מבחינת המיקום והתזמון".

גלריה האבנים נופלות סמוך לכלי הרכב

ריס פנה למשטרה והגיש תלונה. בכוונתו להוציא את תיעוד מצלמות הרכב באיכות גבוהה יותר, בניסיון לאתר פרטים שיסייעו בזיהוי המונית שנפגעה. ריס חושש כי מי שהשליך את האבנים עלול לשוב ולבצע מעשה דומה. "החשש שלי הוא שאולי מדובר באירוע לאומני או במישהו שפשוט יכול לחזור ולעשות את זה שוב. בפעם הבאה זה יכול להרוג מישהו. במהירות של 90 קמ"ש, אם פתאום השמשה נשברת או שסלע פוגע למישהו בראש, זה יכול להיגמר באסון".