קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התעמת היום (ד') בפרלמנט עם מנהיגת מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD) אליס ויידל, וטען כי מפלגתה היא "כוח הרסני" ושמדיניות ההגירה שהיא מבקשת לקדם שקולה ל"טיהור אתני" של עובדים מיומנים.

גלריה הקנצלר מרץ היום בפרלמנט. "זה לא פחות מאשר טיהור אתני" ( צילום: John MACDOUGALL / AFP )

מרץ נאם בבונדסטאג בעקבות ניצחונה ההיסטורי של "אלטרנטיבה לגרמניה" בבחירות במדינת סקסוניה-אנהלט, בחירות שבהן גרפה כמעט 44% ומצאה עצמה על סף עלייה לשלטון לראשונה אי-פעם באחת ממדינות המחוז שמהן מורכבת הפדרציה הגרמנית. באותן בחירות איבדה סיעת הימין המתון של הקנצלר מרץ מחצית מכוחה, וקיבלה רק 17.2% מהקולות. הניצחון של ה-AfD, שסוכנות ביון הפנים של גרמניה מחשיבה אותה לארגון קיצוני, עורר הדים בכל רחבי אירופה.

במהלך עימות בפרלמנט עם ויידל אמר היום מרץ כי "אלטרנטיבה לגרמניה" פגעה באינטרסים של גרמניה בכך שתמכה ברוסיה, והאשים כי מדיניות "ההגירה החוזרת", כלומר החזרה של מהגרים שבאו לגרמניה אל ארצות מוצאם, תשפיע על מיליונים.

ויידל, כמנהיגת מפלגת האופוזיציה הראשית בבונדסטאג, עלתה לדבר ראשונה, ובפנייתה למרץ אמרה שמפלגתו "נטחנה לאבק" בסקסוניה-אנהלט. היא האשימה את ממשלתו ואת הסוציאל-דמוקרטים מהשמאל שהנהיגו את הממשלה לפניו בהובלת גרמניה לעבר פשיטת רגל, וטענה שההגירה ההמונית לגרמניה הותירה את הגרמנים להתמודד מדי יום עם דקירות בסכינים ותקיפות בתחנות הרכבת.

מנהיגת ה-AfD ויידל חולפת על פני מרץ בבונדסטאג, היום. "זמנכם תם" ( צילום: John MACDOUGALL / AFP )

בנאום התגובה אמר מרץ כי אחד מכל שישה עובדים מיומנים בגרמניה הוא בעל רקע של הגירה, וכי אם מפלגתה תממש את מדיניותה יהיה זה "לא פחות מאשר טיהור אתני של בעלי מקצוע מיומנים המבוסס על צבע עור ומוצא". הקנצלר הזכיר כי על כוֶונֶת הגירוש של ה-AfD ניצבים מיליוני עובדים מהגרים החיוניים לכלכלה הגרמנית, והזהיר כי מימוש תוכניות ה-AfD פירושו ששום בית אבות או בית חולים לא יוכל לתפקד, וכך גם שום מסעדה.

הקנצלר ציין כי ממשלתו מבינה שיש מקרים מסוימים שבהם נדרש גירוש של מהגרים, אך לדבריו היא מקפידה להבחין היטב בין מי שעובדים בגרמניה ותורמים לשגשוגה לבין מי שאין להם אשרת שהייה כתושבי קבע, וכלשונו "חייבים לעזוב את ארצנו". לאורך נאומו של מרץ קטעו חברי ה-AfD את דבריו שוב ושוב, ובשלב מסוים איימה נשיאת הבונדסטאג לסלקם בנימוק ש"אנחנו לא במגרש כדורגל".

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בנאומו היום הדגיש הקנצלר מרץ גם את השתיקה של ה-AfD לנוכח מתקפת הרחפן בנמל התעופה בלייפציג בחודש שעבר, שבה התגלה כלי טיס בלתי-מאויש שנשא חומר נפץ מוטל ליד מטוס תובלה אוקראיני. לדברי גרמניה רוסיה, שנהנית מתמיכה של רבים ב-AfD, היא שעומדת מאחורי הנחתת הרחפן, אירוע שעלול היה להסתיים באסון.

אנשי "אלטרנטיבה לגרמניה" חוגגים את הניצחון במדינת סקסוניה-אנהלט השבוע ( צילום: Tobias SCHWARZ / AFP )

שלושה ימים אחרי פרסום התוצאות בבחירות בסקסוניה-אנהלט עדיין לא ברור אם "אלטרנטיבה לגרמניה" תצליח להקים שם ממשלה, משום שחסרו לה שלושה מושבים להשגת רוב מוחלט שהיה מאפשר לה לעשות זאת לבדה, וכמעט כל המפלגות האחרות שוללות ישיבה איתה בקואליציה כלשהי. ה-AfD בסקסוניה-אנהלט, בהובלת מנהיגה המקומי אולריך זיגמונד, מקווה כעת לעלות לשלטון בעזרת מפלגת השמאל הפופוליסטית BSW.

כך או כך, בנאומה בפרלמנט היום אמרה מנהיגת "אלטרנטיבה לגרמניה" ויידל לקנצלר מרץ "זמנכם תם – הציבור רוצה שינוי במדיניות, והוא יקבל אותו", והדגישה שוב כי מטרת מפלגתה היא להשיג ניצחון גם בבחירות הכלליות בגרמניה ולהקים בעצמה ממשלה פדרלית בעתיד הנראה לעין. לפי סקרים, במישור הארצי מובילה כיום ה-AfD במקום הראשון עם 28% עד 29% מהקולות, אולם נכון לעכשיו הבחירות הבאות לא אמורות להתקיים לפני 2029.

טראמפ והקנצלר מרץ, ש"באופן כללי" מתנגד להתערבות ( צילום: Win McNamee/Getty Images )

בינתיים מחריף גם העימות בין גרמניה לארה"ב סביב הבחירות. אחרי הניצחון הגדול של "אלטרנטיבה לגרמניה" פרסם טראמפ בלילה שעבר ברשת שלו Truth Social פוסט שבו כתב כי "המפלגה הפופוליסטית בגרמניה חוותה זה עתה לילה גדול באמת", והוסיף כי הבוחרים "סוף סוף התעייפו מתקנות ההגירה המחרידות לחלוטין שפגעו קשה כל כך בגרמניה. הם נמצאים בנסיקה, ולא מוכנים לסבול את זה יותר!". הוא חתם את הפוסט בקריאת העידוד MGGA, כלומר Make Germany Great Again ("הַחזירו את גרמניה לגדולתה"), על משקל הסיסמה שלו Make America Great Again.

דבריו של טראמפ באים אחרי שבשנתיים האחרונות הביעו הוא, גורמים בממשלו ומקורבים אחרים שלו כמו אילון מאסק תמיכה חוזרת ונשנית ב-AfD ובמפלגות ימין קיצוני אחרות באירופה, אף שהתערבות בעניינים הפוליטיים של בעלות ברית וניסיון להשפיע על הבחירות בהן נחשבת לצעד חריג ולא מקובל בדיפלומטיה הבינלאומית.