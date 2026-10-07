ממשל טראמפ ממשיך בהגבלות על מהגרים ומנחית הפעם מכה לסטודנטים שמתכננים להתחיל את הקריירה בארה"ב - בהם אלפי ישראלים: המשרד לביטחון המולדת הגיש לאישור תוכנית לגבות 70 אלף דולר עבור השתתפות במסלול שמאפשר לסטודנטים זרים לעבוד במדינה בתחום לימודיהם.

גלריה ( צילום: shutterstock )

האוניברסיטה או מוסד הלימודים יידרשו לשלם את הסכום עבור כל סטודנט, אך יוכלו לגלגל את העלות לסטודנטים או למעסיקים, מה שצפוי לקרות בפועל. עבור השתתפות נוספת במסלול מוצעת אגרה של 30 אלף דולר.

המסלול, המכונה OPT, מאפשר לסטודנטים המחזיקים באשרת סטודנט מסוג F-1 לקבל אישור עבודה זמני הקשור ישירות למקצוע שלמדו. בדרך כלל ניתן לעבוד באמצעותו עד שנה לאחר סיום התואר. בוגרי תחומים מסוימים במדעים, בטכנולוגיה, בהנדסה ובמתמטיקה זכאים לבקש הארכה אוטומטית של שנתיים נוספות. לפי ההצעה, בוגר שיצטרף למסלול ולאחר מכן יקבל את ההארכה עשוי להיות כרוך בתשלום אגרות בסך 100 אלף דולר בסך הכול.

עבור ישראלי שמסיים תואר בארה"ב ומבקש לצבור ניסיון מקצועי לפני חזרתו לישראל, זו עלולה להיות הוצאה נוספת גדולה מעבר לשכר הלימוד ולמחיה. אם מוסד הלימודים ידרוש ממנו לשאת בעלות, יהיה עליו למצוא מימון עוד לפני קבלת אישור העבודה. אם מעסיק יתבקש לשלם, הסכום עלול להקשות על גיוסו של בוגר בתחילת דרכו.

בשנת הלימודים 2024/25 נכללו במוסדות ההשכלה הגבוהה בארה"ב ובמסלול העבודה שלאחר הלימודים כ-3,000 ישראלים. רבים מהם ממשיכים למסלול ה-OPT.

לפי המתווה, מוסד הלימודים יצטרך לשלם לפני שיוכל להמליץ על השתתפותו של הסטודנט בתוכנית. ההמלצה היא שלב הכרחי בהגשת הבקשה לרשות ההגירה האמריקנית, שמעניקה את אישור העבודה. ללא התשלום, הרשות לא תאשר את הבקשה. האגרה גם לא תהיה קשורה למעסיק מסוים: היא תיגבה בשלב הכניסה למסלול, לרבות במקרים של עבודה במהלך הלימודים.

אוניברסיטת ייל ( צילום: shutterstock )

במשרד לביטחון המולדת האמריקני, האחראי בין היתר על אכיפת חוקי ההגירה, מציגים את המהלך כאמצעי להגנה על עובדים אמריקנים ולמאבק בהונאות. "התוכנית מעולם לא נועדה לשמש דלת אחורית לשוק העבודה האמריקני, סבסוד של כוח עבודה זול או פרס למי שמנצל את המערכת", מסרו במשרד. "עובדים אמריקנים אינם צריכים להתחרות בתוכנית שהפכה למסלול המספק כוח עבודה זר זול".

המשרד טוען כי זוהו מקרים שבהם מוסדות לימוד, מעסיקים וסטודנטים ניצלו את הכללים, לרבות הסדרים של תשלום שנועד לשמר את מעמד השהייה בארה"ב. לטענתו, חובת התשלום תעודד את מוסדות הלימוד לבדוק בקפידה רבה יותר את המועמדים שהם ממליצים עליהם.