ראאד חאג' יחיא, בעל חברת כוח אדם מטייבה, נורה הערב (חמישי) למוות בעיר. רכבו תועד מחורר מכדורים רבים שנורו לעברו. פעולות החייאה בוצעו עליו במקום, אך מותו נקבע כעבור זמן קצר.
המשטרה מסרה כי "שוטרי תחנת טייבה פתחו בחקירה לפני זמן קצר לאחר קבלת דיווח אודות ירי שבוצע לעבר רכב ובו גבר בשנות ה-50 לחייו".
חובש בכיר במד"א מואמן קסם וחובש רפואת חירום במד"א עדי פיומי סיפרו: "כשהגענו למקום הובילו אותנו לגבר שהיה מחוסר הכרה ברכב, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע באירוע אלימות".
"מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן תרופות ועצירת דימומים ופינינו אותו תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש והוא סובל מפציעות חודרות". כאמור כעבור זמן קצר מותו נקבע.