ראאד חאג' יחיא, בעל חברת כוח אדם מטייבה, נורה הערב (חמישי) למוות בעיר. רכבו תועד מחורר מכדורים רבים שנורו לעברו. פעולות החייאה בוצעו עליו במקום, אך מותו נקבע כעבור זמן קצר.

ראאד חאג' יחיא, בעל חברת כוח אדם מטייבה, נורה הערב (חמישי) למוות בעיר. רכבו תועד מחורר מכדורים רבים שנורו לעברו. פעולות החייאה בוצעו עליו במקום, אך מותו נקבע כעבור זמן קצר.

ראאד חאג' יחיא, בעל חברת כוח אדם מטייבה, נורה הערב (חמישי) למוות בעיר. רכבו תועד מחורר מכדורים רבים שנורו לעברו. פעולות החייאה בוצעו עליו במקום, אך מותו נקבע כעבור זמן קצר.