סוכל ניסיון לבצע פיגוע ליד המועדון המפורסם בבאר שבע: צעיר משגב שלום מואשם בתכנון לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. לפי האישום, הצעיר - עבדאללה גרגאוי - קשר קשרים עם פעילי ותומכי דאעש ותכנן להצטרף לארגון הטרור בסוריה. הבוקר (שלישי) הותר לפרסום כי המשטרה ושב"כ עצרו אותו ב-19 ביולי בשגב שלום.

מכתב האישום עולה כי גרגאוי החל כבר בשנת 2022 לצרוך ברשתות החברתיות תכנים הקשורים לדאעש, ובהמשך החל לתמוך בארגון ולהזדהות עמו. במסגרת זו יצר קשר עם תומכי הארגון, שוחח עמם על דאעש ונחשף באמצעותם לחומרים נוספים של הארגון.

תיעוד רגע מעצר של גרגאוי ( צילום: דוברות המשטרה )





גלריה עבדאללה גרגאוי והנשק ( צילום: דוברות המשטרה )

לפי האישום, שהגישה עו"ד אלכס דרנבוים מפרקליטות מחוז דרום, בחודשים שקדמו למעצרו גרגאוי הצטרף לקבוצה מצומצמת ביישומון סיגנל, שבה שוחחו המשתתפים על ג'יהאד ועל המתרחש בישראל. כאשר נודע כי הקבוצה עתידה להיסגר, ביקש גרגאוי מחבריה לפעול, ונענה כי עליו להיות סבלני וכי כשיזדקקו לו יפנו אליו. לאחר סגירת הקבוצה מחק את היישומון ממכשיר הטלפון שלו כדי שלא להותיר עקבות.

הוא יצר קשר עם תומך דאעש מסוריה, וביקש ממנו מידע שיסייע לו להגיע לסוריה ולהצטרף ללחימה לצד דאעש. במסגרת השיחות קיבל הסברים על דרכי הגעה אפשריות לסוריה דרך ירדן או טורקיה. בהמשך היה בקשר ישיר גם עם פעיל דאעש, שהציע לו להגיע לתימן או לאפגניסטן ולהצטרף לארגון. על פי האישום, גרגאוי תכנן לצאת מישראל לסוריה ולהצטרף לדאעש, אך לאחר שכוחות משטרה הגיעו לביתו וחיפשו אחריו, חשש שייעצר ולא המשיך בהכנות ליציאה מהארץ.

מועדון הפורום ( צילום: חיים הורנשטיין )

במקביל לקשרים אלה, החליט גרגאוי לבצע פיגוע בבאר שבע באמצעות מטעני חבלה. לפני כחצי שנה החל לתכנן להכניס רכב ממולכד לאזור מועדון הפורום ולהפעיל את המטענים מרחוק בשעה שיהיו במקום מבלים. במסגרת ההכנות חיפש גרגאוי ברשת והוריד מיוטיוב הוראות להכנת חומר נפץ. בהמשך ניסה להשיג גופרית, אך לאחר שלא הצליח לרכוש אותה וחשש לעורר חשד, ניסה להפיק אותה מגפרורים ולהכין בעצמו תערובת בהתאם להוראות שאיתר. גרגאוי אף ערך סמוך לביתו ניסוי בהצתת התערובת, שלא צלח.

כתב האישום מייחס לו גם החזקה של כלי נשק ותחמושת ללא היתר. במשך כמה חודשים הוא החזיק עבור קרוב משפחתו כלי נשק דמוי רובה M-16, מחסניות ותחמושת, ואף נסע עם הנשק לשטח פתוח באזור רמת חובב וירה בו. במהלך 2025 החזיק עבור אדם אחר כלי נשק רבים, בהם רובי מאג, קלצ'ניקוב ונגב.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציינה עו"ד דרנבוים כי גרגאוי ביצע עבירות חמורות מסוגים שונים, כשהחזיק בנשק והתכונן לבצע פיגוע נגד אזרחים. לדבריה, הוא המשיך בביצוע ובתכנון, אף שהוא וסביבתו הקרובה הוזהרו לא פעם על ידי גורמי הביטחון. לגרגאוי מיוחסות עבירות של מגע עם סוכן חוץ, מתן שרות או העמדת אמצעים לארגון טרור, הכנה למעשה טרור, אימונים או הדרכה למטרות טרור, עבירות נשק (החזקה) ועבירות נשק (נשיאה והובלה).

במשטרה ובשב"כ אמרו כי הם "רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות טרור, וימשיכו לפעול בנחישות לסיכול כוונות טרור ולמיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים בעבירות טרור המבקשים לפגוע באזרחי ובתושבי מדינת ישראל".