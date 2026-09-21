היחידה לחקירות מיוחדות במשטרת אונטריו פתחה בחקירה. ראש ממשלת אונטריו, דאג פורד, גינה את האירוע ואמר כי הוא "נגעל מהירי שהתרחש מחוץ לבית הכנסת, בזמן שחברי הקהילה היהודית התכנסו לציין את יום הכיפורים. לקהילה היהודית בבלוויל וברחבי אונטריו יש כל זכות להתכנס ולהתפלל בבטחה וללא פחד".

היחידה לחקירות מיוחדות במשטרת אונטריו פתחה בחקירה. ראש ממשלת אונטריו, דאג פורד, גינה את האירוע ואמר כי הוא "נגעל מהירי שהתרחש מחוץ לבית הכנסת, בזמן שחברי הקהילה היהודית התכנסו לציין את יום הכיפורים. לקהילה היהודית בבלוויל וברחבי אונטריו יש כל זכות להתכנס ולהתפלל בבטחה וללא פחד".

היחידה לחקירות מיוחדות במשטרת אונטריו פתחה בחקירה. ראש ממשלת אונטריו, דאג פורד, גינה את האירוע ואמר כי הוא "נגעל מהירי שהתרחש מחוץ לבית הכנסת, בזמן שחברי הקהילה היהודית התכנסו לציין את יום הכיפורים. לקהילה היהודית בבלוויל וברחבי אונטריו יש כל זכות להתכנס ולהתפלל בבטחה וללא פחד".