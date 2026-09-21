גבר פתח הלילה (בין ראשון לשני, שעון ישראל) בירי לעבר בית הכנסת "בני יעקב" בעיר בלוויל שבקנדה. לפי החשד, הוא ירה לפחות 23 כדורים שחוררו את חלונות בית הכנסת, ומתפללים פונו מהמקום.
הירי התרחש במהלך תפילות יום הכיפורים בפרובינציית אונטריו. מתפללים שנכחו בבית הכנסת סיפרו כי 23 חורי קליעים אותרו בחלונות בתום התקרית. שוטר שהוקפץ לאירוע נפצע מהירי ובמשטרה המקומית אמרו שמצבו קריטי אך יציב, והוא צפוי להתאושש. החשוד, צעיר בן 29, נוטרל בירי על-ידי השוטר, ובמשטרה עדכנו כי "הוא בסכנת חיים".
היחידה לחקירות מיוחדות במשטרת אונטריו פתחה בחקירה. ראש ממשלת אונטריו, דאג פורד, גינה את האירוע ואמר כי הוא "נגעל מהירי שהתרחש מחוץ לבית הכנסת, בזמן שחברי הקהילה היהודית התכנסו לציין את יום הכיפורים. לקהילה היהודית בבלוויל וברחבי אונטריו יש כל זכות להתכנס ולהתפלל בבטחה וללא פחד".
כמה שעות לפני הירי, ראש ממשלת קנדה מארק קרני פרסם איגרת רשמית לרגל יום הכיפורים, שבה התחייב לפעול נגד העלייה באנטישמיות. "יהודים קנדים חווים הפחדה, הטרדה ואלימות רק בגלל חזותם היהודית. זה בלתי מקובל וההתמודדות עם כך היא האחריות של כולנו", כתב. "לכל קנדי יהודי יש זכות לקיים את אמונתו בגלוי, ולהשתתף בחיים הציבוריים ללא פחד. יהודי קנדה לעולם לא יעמדו לבד במאבק באנטישמיות". הוא חתם את האיגרת בברכת "גמר חתימה טובה" והבטיח לחוקק חוקים חדשים שיתנו מענה לתופעה.
לקראת צאת יום הכיפורים כתב קרני: "בלילה הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי התרחש ירי מחוץ לבית הכנסת. על יהודים להיות מסוגלים לקיים את פולחנם בבטחה - לחיות כיהודים בחופש, בפתיחות ובגאווה".