בבית משפט השלום בירושלים נערך הבוקר (שלישי) דיון הוכחות ראשון בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד נשיא מכון ממרי (המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון) יגאל כרמון. "אני כאן משום שנאמרו עליי שקרים גסים, מוציאים את דיבתי וגורמים נזק גדול למדינת ישראל, שקיבלתי כסף מקטאר. זה לא היה ולא נברא", אמר נתניהו בתחילת עדותו בדיון. "אני לא פעלתי ולא הייתי שבוי בידי קטאר, על כך אני תובע".

כניסת נתניהו וכרמון לאולם בית המשפט ( צילום: גיל יוחנן )





נתניהו תובע 500 אלף שקלים בעקבות ריאיון של כרמון ל"ישראל היום" במאי 2025, שבו אמר נשיא מכון ממרי כי נתניהו "שיתף פעולה עם קטאר". כרמון אמר עוד בריאיון כי מסמכים שלפיהם בכירים בקטאר הורו לשלם לנתניהו עשרות מיליוני דולרים הם "עילה לחקירה". בלשכת נתניהו אמרו אז: "ראש הממשלה ודאי שלא קיבל כסף מהקטארים".

בהמשך עדותו הבוקר אמר נתניהו: "כרמון מפרסם את הדברים האלה בזמן מלחמה כשאני נאבק להוציא את החטופים שלנו. הוא אומר שאני שבוי בידי קטאר. הוא רק טוען שהירדנים עצרו את התשלום. הוא מנסה לומר שאני קיבלתי כספים מקטאר. הוא אומר שמשקיעים בי כסף. זו אמירה ביזיונית ואיומה".

גלריה כרמון ונתניהו בכניסה לאולם בית המשפט ( צילום: חיים גולדברג/פלאש90 )

ראש הממשלה הזכיר את התקיפה הישראלית בדוחא בירת קטאר בספטמבר בשנה שעברה, שבמהלכה נכשל הניסיון לחיסול הנהגת חמאס, ואמר: "אני מפחד מול קטאר? אני הפצצתי את קטאר". נתניהו ציטט טענה של כרמון ולפיה "מה שהביא אותנו ברמה המדינית הוא שיתוף הפעולה של נתניהו עם קטאר בבניית כוחו של חמאס ואי יכולתו לפעול נגדם מפחד שיחשפו את קשריו עימם".

על כך אמר נתניהו: "כאילו יש לי קשר אפל ואני לא פועל משום שאני חושש שהקשרים הנוראיים האלה ייחשפו". השופט אמיר דהאן העיר: "סרקזם לא עובד טוב". נתניהו השיב: "אני לא מצליח ללמוד את זה אחרי 100 הופעות של משפט שהתפרק לאלף חתיכות".

ראש הממשלה ציטט טענה נוספת של כרמון, שלפיה "ביבי רימה את המחנה שלו. הוא שיתף פעולה עם קטאר כי הוא לא מעז לעשות דבר נגד קטאר כבר מלפני המלחמה". בהתייחס לטענה, אמר ראש הממשלה: "יש פה שקר מפלצתי. לא קיבלתי פרוטה מקטאר. לא היה לי שום קשר כספי איתם. זה פשוט בושה וחרפה. עלילת זוועה נגד ראש ממשלה בישראל".

נתניהו עם יועצו יונתן אוריך. עורך דינו של הנתבע הזכיר ש"קטאר משלמת להרבה אנשים, כולל מלשכתך" ( צילום: מהטוויטר )

כרמון הגיש תביעת דיבה נגדית בסך 250 אלף שקלים. לטענתו, מדובר ב"תביעת השתקה" מצד נתניהו, וכי הוא מעולם לא קבע כעובדה שראש הממשלה קיבל כסף, אלא קרא לחקור את הדיווחים. עו"ד יוסי עבאדי, שמייצג את כרמון, פנה בחקירה הנגדית לנתניהו וטען כי מאמרים שפרסם מרשו בנושא לא מהווים ראיה. נתניהו הגיב: "הוא באופן ישיר מדבר על העברת כספים אליי. הוא מדבר על מיליונים ומסביר איך קיבלתי אישי אליי".

בהמשך אמר נתניהו בתגובה לשאלת עורך דינו של כרמון: "העובדה שקטאר העבירה כסף (לעזה) זה דבר ידוע. שוב לקחו מישהו לתקוף את הימין, התעלול הישן ביותר בספר. לא צריך לפרסם ולתרגם מאמרים שקריים. אם מישהו אחר טוען שמישהו פדופיל וזה שקר, אז אני אפרסם את זה?".

עו"ד עבאדי המשיך בדבריו, ורמז לקשרים שנחשפו בין לשכת ראש הממשלה לקטאר: "אני מפנה אותך למה שאני מפנה כתפיסה מוטעית. אתה יודע שיגאל כרמון הוא חוקר. הוא חוקר את קטאר הרבה מאוד שנים. הוא טוען שזו המדינה הכי תככנית בעולם. הוא ניסה לחשוף את פרצופה של קטאר שמשלמת להרבה אנשים, כולל מלשכתך". נתניהו התעלם, ובשלב זה פנה השופט דהאן לפרקליט הנתבע ואמר: "אפשר להתנצל, להגיד לא התכוונתי". עו"ד עבאדי השיב: "מתנגד".

אמירות נתניהו על קטאר

ראש הממשלה התייחס כמה פעמים בשנים האחרונות לקטאר, בין היתר לנוכח העובדה שאישר לה להעביר כספים לחמאס בעזה. נתניהו הצהיר ב-2018 בעקבות אישור הכנסת מזוודות הכסף מקטאר לרצועה כי מדובר בצעד שנועד להחזיר את השקט ליישובי הדרום, אבל גם כדי למנוע משבר הומניטרי.