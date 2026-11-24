משרד הבריאות הודיע כי התקבל דיווח על אדם החשוד כחולה באבולה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח תסמינים שהעלו את החשד. "כאמור, בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והבירור והבדיקות הנדרשות יושלמו", נמסר. "החולה הופנה למעקב, בירור וטיפול בתנאי בידוד בהתאם לנהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה במרכז הרפואי איכילוב, שהוגדר כמרכז ייעודי לקליטת חשודים מסוג זה. בהתאם לנהלים, משרד הבריאות ישלים את החקירה האפידמיולוגית לצורך איתור מגעים רלוונטיים. מי שלא יקבל פנייה ממשרד הבריאות אינו נדרש בשלב זה לנקוט פעולה כלשהי".