הודיעו כי בדיקות רקמה ובדיקות מולקולריות סופיות אישרו כי סרטן הריאות שהתגלה בגופו היה מקומי, וכי הוא אינו זקוק לטיפול נוסף – כך מסר הערב (יום ד') הוותיקן, בהודעה שמשמחת יותר ממיליארד מאמינים קתולים ברחבי העולם.

הודיעו כי בדיקות רקמה ובדיקות מולקולריות סופיות אישרו כי סרטן הריאות שהתגלה בגופו היה מקומי, וכי הוא אינו זקוק לטיפול נוסף – כך מסר הערב (יום ד') הוותיקן, בהודעה שמשמחת יותר ממיליארד מאמינים קתולים ברחבי העולם.

, עבר בשבוע שעבר ניתוח שבו נכרתה האונה התחתונה בריאתו הימנית, וזמן קצר אחר כך הודיע הוותיקן כי הבדיקות איששו את החשד שליאו סבל מאדנוקרצינומה של הריאה, הסוג הנפוץ ביותר של סרטן הריאות. באותה העת לא ציין הוותיקן אם בכך תמו ההליכים הרפואיים שצריך האפיפיור לעבור, וסימני שאלה המשיכו לרחף מעל מצבו.

, עבר בשבוע שעבר ניתוח שבו נכרתה האונה התחתונה בריאתו הימנית, וזמן קצר אחר כך הודיע הוותיקן כי הבדיקות איששו את החשד שליאו סבל מאדנוקרצינומה של הריאה, הסוג הנפוץ ביותר של סרטן הריאות. באותה העת לא ציין הוותיקן אם בכך תמו ההליכים הרפואיים שצריך האפיפיור לעבור, וסימני שאלה המשיכו לרחף מעל מצבו.