רופאיו של האפיפיור ליאו ה-14 הודיעו כי בדיקות רקמה ובדיקות מולקולריות סופיות אישרו כי סרטן הריאות שהתגלה בגופו היה מקומי, וכי הוא אינו זקוק לטיפול נוסף – כך מסר הערב (יום ד') הוותיקן, בהודעה שמשמחת יותר ממיליארד מאמינים קתולים ברחבי העולם.
האפיפיור בן ה-71, שהתמנה לתפקיד רק בשנה שעברה לאחר מותו של האפיפיור פרנסיסקוס, עבר בשבוע שעבר ניתוח שבו נכרתה האונה התחתונה בריאתו הימנית, וזמן קצר אחר כך הודיע הוותיקן כי הבדיקות איששו את החשד שליאו סבל מאדנוקרצינומה של הריאה, הסוג הנפוץ ביותר של סרטן הריאות. באותה העת לא ציין הוותיקן אם בכך תמו ההליכים הרפואיים שצריך האפיפיור לעבור, וסימני שאלה המשיכו לרחף מעל מצבו.
הערב מסר הוותיקן כי רופאו האישי של האפיפיור, ד"ר לואיג'י קרבונה, והמנתח שלו, ד"ר סטפנו מרגריטורה, הודיעו כי תוצאות הבדיקות של הרקמה שהוסרה במהלך ניתוחו של האפיפיור אישרו את האבחנה הראשונית שלפיה הסרטן לא התפשט. "הערכה אונקולוגית נוספת אישרה כי אין צורך בטיפול נוסף", מסרו הרופאים.
האפיפיור שוחרר מבית החולים ביום שבת, ומאז הוא חוזר בהדרגה לשגרת יומו. היום הוא כבר שב לכיכר פטרוס הקדוש בוותיקן, לקבלת הקהל השבועית שלו עם מאמינים, ונסע ביניהם ב"פופמוביל" שלו. בחודש הבא מתוכנן לו מסע בן 11 ימים באורוגוואי, בארגנטינה ובפרו, בין 6 ל-17 בנובמבר, ובוותיקן מעריכים כי הוא יוכל להתקיים כסדרו.
ליאו ה-14 נבחר לתפקיד האפיפיור במאי 2025, כשהיה בן 70, גיל צעיר יחסית למנהיג הכנסייה הקתולית. הוא ידוע כחובב ספורט, לרבות טניס, ואינו מוכר כמי שמעשן או כמי שסבל מבעיות בריאותיות בתקופה האחרונה, עד שהתגלה הסרטן בריאתו.
האפיפיור הוא הסמכות הארצית העליונה עבור 1.4 מיליארד הקתולים בעולם, ואין לו סגן שנכנס לתפקידו כאשר הוא חולה. כאשר נבצר מהאפיפיור לתפקד, ענייני הבירוקרטיה הענפה של הוותיקן נמשכים כסדרם, תוך השהיית כל החלטה הדורשת את אישורו הישיר של האפיפיור.
האפיפיור ליאו ה-14 הוא האפיפיור האמריקני הראשון בהיסטוריה. הוא נולד בשיקגו ב-1955 בשם רוברט פרבוסט, ושירת במשך עשרות שנים כמיסיונר וכבישוף בפרו בטרם הפך לאפיפיור.