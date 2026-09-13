ארה"ב הבריחה מחוץ לגבולות בריטניה דיפלומט אמריקני שנחשד בהחזקת תמונות של התעללות מינית בילדים - מבלי ליידע את השלטונות הבריטיים על הפעולה. כך דווח ב"דיילי מייל" וב"סאן" הבריטיים. על פי הדיווחים, הפשיטה האמריקנית עוררה כעס בממלכה, משום שהשלטונות קיבלו הודעה רשמית על החקירה רק לאחר שדיפלומט כבר שהה מחוץ לגבולות המדינה. לפי הדיווחים, החקירה האמריקנית החלה לאחר שעלה חשד כי אחיו של הדיפלומט, שמתגורר בארה"ב שלח לו צילומים שבהם מתועדת התעללות מינית בילדים. בחודש שעבר פשטו חוקרים אמריקנים על דירתו של הדיפלומט בלונדון ולאחר שבדירתו אותרו התמונות, הוא נלקח לבסיס של חיל האוויר האמריקני בבריטניה ומשם הועבר בטיסה לארה"ב.