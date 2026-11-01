הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד רז ויינברגר (49) מעין החורש שבמרכז בגין פרסומים מסיתים בחשבונו ברשת X, הקוראים לרצח ראש הממשלה בנימין נתניהו, נבחרי ציבור מהקואלציה ותומכיהם. לפי כתב האישום, במשך תקופה של כחודש וחצי, על רקע הבחירות לכנסת ה-26 ולקראתן, פרסם ויינברגר בחשבונו הציבורי ברשת 21 פוסטים מסיתים. לפי האישום, ויינברגר כתב בין היתר: "נתניהו, גדול הבוגדים בתולדות המדינה - דינו מוות"; "בוגד ארור, צריך למחות זכר היותך, לשרוף אותך יחד על זוגתך הפסיכית ושני בניה בעודכם בחיים". כתב האישום מייחס לו 10 עבירות של הסתה לטרור ו-18 עבירות של הסתה לאלימות.