הפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, דיבר בכנס הבינלאומי של הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים (IJL), והתייחס לסרט נז״א, המאשים את ישראל בביצוע רצח עם ברצועת עזה. אופיר אמר ״הסרט מאשים את צה״ל באישור תקיפות שבהן היו צפויים להיהרג מאות אזרחים מתוך אדישות לחייהם, או אפילו מתוך כוונה לפגוע בהם, אבל קציניי מעורבים בתהליכי הפללת המטרות ובניסוח פקודות צה״ל, ולכן אני יכול לומר: התיאור הזה מנותק מהמציאות. הסרט מעוות את משמעות המושג שעל שמו הוא נקרא. הערכת הנזק האגבי נועדה למנוע את הפגיעה הצפויה באזרחים, או לכל הפחות לצמצמה ככל האפשר. הסרט לוקח את מנגנון ההגנה הזה ומציג אותו כביטוי לאדישות. צבא אדיש לא היה סופר, הוא פשוט היה תוקף".