נער בן 14 נפצע באורח קשה אמש (יום רביעי) לאחר שנורה במהלך חתונה באזור ערד. בעקבות הירי, שהתרחש לפי החשד בעקבות סכסוך בין שתי משפחות, המשטרה עצרה את החתן, את אביו ואת דודו, חייל צה"ל בשירות סדיר, וכן את צלם האירוע ומפעיל רחפן.

גלריה תיעוד מהחתונה, אמש ( צילום: דוברות המשטרה )





אתמול דווח על פציעתו של הנער מירי בצומת תל ערד, וכן כי צעיר נוסף בן 19 נפצע באורח בינוני. השניים הובאו למרפאה בערד ומשם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה מסרה הבוקר כי "שוטרי תחנת ערוער ולוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב פיזרו חתונה בפזורה הבדואית בעקבות חשד לירי במהלכה ותפסו רובה סער מסוג M-16 צה"לי".

במשטרה תיארו כי "אמש, במהלך חתונה שהתקיימה בפזורה הבדואית סמוך לצומת תל ערד, התקבל דיווח על ירי שבוצע על פי החשד במסגרת האירוע. במקביל דווח על שני פצועים, קטין באורח קשה ובגיר באורח קל, שפונו לקבלת טיפול רפואי. נסיבות פציעתם נבדקות במסגרת החקירה.

הנשק שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

"עם קבלת הדיווח פעלו שוטרי תחנת ערוער ולוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב, בהכוונה מודיעינית ובסיוע אווירי, לאיתור המעורבים בירי ולמניעת המשך האירוע. במסגרת הפעילות המבצעית עצרו הכוחות 7 חשודים בחשד למעורבות באירוע, בהם החתן, אביו, דודו של החתן, חייל צה"ל בשירות סדיר, צלם האירוע ומפעיל רחפן".