בסרטון, הדמות מציעה לחרדים להגיע עם הצו שקיבלו ללשכת הגיוס, למסור את פרטיהם האישיים - ואז לצאת כחוק לחו"ל מבלי להיעצר על ידי הרשויות בנתב"ג. יש לציין כי ברחוב החרדי התעלול מוכר גם בלי הסרטון של הצבא, וחרדים רבים משתמשים בו כדי לצאת לחו"ל. כמובן שהם אינם מתגייסים בסופו של דבר. זמן קצר לאחר עליית הסרטון החלו להישמע ביקורות על כך - ובצה"ל הסירו אותו לאחר כמה שעות.

בסרטון, הדמות מציעה לחרדים להגיע עם הצו שקיבלו ללשכת הגיוס, למסור את פרטיהם האישיים - ואז לצאת כחוק לחו"ל מבלי להיעצר על ידי הרשויות בנתב"ג. יש לציין כי ברחוב החרדי התעלול מוכר גם בלי הסרטון של הצבא, וחרדים רבים משתמשים בו כדי לצאת לחו"ל. כמובן שהם אינם מתגייסים בסופו של דבר. זמן קצר לאחר עליית הסרטון החלו להישמע ביקורות על כך - ובצה"ל הסירו אותו לאחר כמה שעות.

בסרטון, הדמות מציעה לחרדים להגיע עם הצו שקיבלו ללשכת הגיוס, למסור את פרטיהם האישיים - ואז לצאת כחוק לחו"ל מבלי להיעצר על ידי הרשויות בנתב"ג. יש לציין כי ברחוב החרדי התעלול מוכר גם בלי הסרטון של הצבא, וחרדים רבים משתמשים בו כדי לצאת לחו"ל. כמובן שהם אינם מתגייסים בסופו של דבר. זמן קצר לאחר עליית הסרטון החלו להישמע ביקורות על כך - ובצה"ל הסירו אותו לאחר כמה שעות.