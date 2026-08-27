באחד מעמודי האינסטגרם הרשמיים של צה"ל פורסם אתמול (רביעי) סרטון בינה מלאכותית שבו דמות של חרדי במדים - מייעצת לעריקים חרדים שבדרכם לחו"ל כיצד להימנע ממעצר בשדה התעופה. בהמשך הסרטון הוסר.
בסרטון, הדמות מציעה לחרדים להגיע עם הצו שקיבלו ללשכת הגיוס, למסור את פרטיהם האישיים - ואז לצאת כחוק לחו"ל מבלי להיעצר על ידי הרשויות בנתב"ג. יש לציין כי ברחוב החרדי התעלול מוכר גם בלי הסרטון של הצבא, וחרדים רבים משתמשים בו כדי לצאת לחו"ל. כמובן שהם אינם מתגייסים בסופו של דבר. זמן קצר לאחר עליית הסרטון החלו להישמע ביקורות על כך - ובצה"ל הסירו אותו לאחר כמה שעות.
מצה"ל נמסר: "הסרטון שהועלה אתמול בפלטפורמה של ענף חרדים הוסר. מחקירת משטרה עולה כי קצינת שב"ס, שהתווכחה על מקום חנייה עם נהג אחר, יצרה קשר עם אחותה שהגיעה למקום עם שתי נשים נוספות - ואלו הכו אותו קשות. כתב אישום הוגש נגד שלוש מהמעורבות, הקצינה נחקרה באזהרה ושוחררה בעניין הסדרת המעמד שתכליתה היא גיוס ושירות משמעותי בלבד. יחד עם זאת, מטרת הסרטון מלכתחילה היא להסביר למלש״בים (מועמדים לשירות ביטחון) רלוונטיים את תהליך הסדרת המעמד שתכליתו היא גיוס ושירות בצה״ל, ובסיומו גם מוסרות הגבלות החלות על המלש״ב. כמו כן, הסרטון הועלה בניגוד להנחיית דובר צה״ל באשר להעלאת תכנים בתקופת הבחירות. המקרה יתוחקר".
נציין שעשרות חסידי ברסלב נעצרו בשנים האחרונות לקראת ראש השנה, כשניסו לעלות על טיסות ליעדים שונים באירופה מתוך כוונה להמשיך משם לאומן שבאוקראינה. רבנים מחסידות ברסלב קראו בעבר שלא להסתכן במעצר כדי להגיע לקברו של רבי נחמן ולהישאר בארץ. כמו כן הדגישו רבנים אחדים כי אין להסכים לגיוס או להתחיל שלבי חיול בשביל לקבל אפשרות לטוס לאומן.