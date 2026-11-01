"להחזיר אתכם לארובות באושוויץ! לפני שתחשבו להקים מדינה פלסטינית! מדינה יהודית, ימין חזק, ימין מלא מלא! אנחנו נביס אותכם, אתם האויבים הראשונים שנשלח אותכם רחוק רחוק, לבירקנאו, לאושוויץ, ונקים לכם את סוביבור בחזרה! אנחנו נקים לכם את סוביבור בחזרה, אני מבטיח לך". ההתבטאות הזו נשמעה מפי מפגין בעד הקואליציה הנוכחית בהפגנה שהתקיימה אתמול בכיכר הבימה בתל אביב.
ההפגנה נערכה לתמיכה בקואליציה הנוכחית. בסרטון, שפורסם בעמוד ה-X אלימות ישראל, נשמע המפגין אומר עוד: "אתם שכחתם את סוביבור! שכחת את סוביבור, נכון? שכחת את הרכבות! הרכבות שצעקו 'שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד'. שכחתם את הצעקות בתאי הגזים, שכחתם. שכחתם את הצעקות של האימא ושל הילדה הקטנה בתאי הגזים. למה לא היה מי שיגן עליה. היום יש לנו מדינה עצמאית, יש לנו חיילים! אתם רוצים..."