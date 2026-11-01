"להחזיר אתכם לארובות באושוויץ! לפני שתחשבו להקים מדינה פלסטינית! מדינה יהודית, ימין חזק, ימין מלא מלא! אנחנו נביס אותכם, אתם האויבים הראשונים שנשלח אותכם רחוק רחוק, לבירקנאו, לאושוויץ, ונקים לכם את סוביבור בחזרה! אנחנו נקים לכם את סוביבור בחזרה, אני מבטיח לך".

"להחזיר אתכם לארובות באושוויץ! לפני שתחשבו להקים מדינה פלסטינית! מדינה יהודית, ימין חזק, ימין מלא מלא! אנחנו נביס אותכם, אתם האויבים הראשונים שנשלח אותכם רחוק רחוק, לבירקנאו, לאושוויץ, ונקים לכם את סוביבור בחזרה! אנחנו נקים לכם את סוביבור בחזרה, אני מבטיח לך".

"להחזיר אתכם לארובות באושוויץ! לפני שתחשבו להקים מדינה פלסטינית! מדינה יהודית, ימין חזק, ימין מלא מלא! אנחנו נביס אותכם, אתם האויבים הראשונים שנשלח אותכם רחוק רחוק, לבירקנאו, לאושוויץ, ונקים לכם את סוביבור בחזרה! אנחנו נקים לכם את סוביבור בחזרה, אני מבטיח לך". ההתבטאות הזו נשמעה מפי מפגין בעד הקואליציה הנוכחית בהפגנה שהתקיימה אתמול בכיכר הבימה בתל אביב.