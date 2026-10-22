נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש ממנכ"ל Space-X אילון מאסק להסיר את המגבלות על אוקראינה בשימוש בלווייני סטארלינק בשדה הקרב. כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" מפי גורמים אמריקנים, שציינו כי המערכת עבדה באופן תקין יותר לאחר השיחה בין טראמפ למאסק. גורמים באוקראינה אמרו לעיתון האמריקני כי המערכת לא הוחזרה לתפקוד מלא, אך פעלה במהירויות גבוהות יותר. לפי הדיווח, טראמפ אמר למאסק שהוא מתוסכל מכך שמהירות המערכת מוגבלת - דבר שמשבש בעיקר את פעילויות הכטב"מים נגד רוסיה. טראמפ מסר בתגובה לעיתון: "אני לא מגיב לכאן או לכאן. השורה התחתונה היא שהוא החזיר את זה".