שף לבנוני מפורסם מדרום לבנון בשם חוסיין פיאד דיווח בשבוע שעבר, באמצעות סדרת פרסומים באינסטגרם, כי בוסתן שבבעלותו נפגע בתקיפה אווירית ישראלית בדרום המדינה. לפרסומיו באינסטגרם הוא צירף גם סרטון המתעד כביכול את התקיפה, אך לא ציין היכן בדיוק הבוסתן ממוקם. לא מדובר בתקיפה ראשונה נגד נכסיו של פיאד, שנחשב לכוכב לבנוני ואף זכה בתואר "יוצר תוכן הבישול הטוב ביותר בטיקטוק לשנת 2025, באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה". צפו בכתבה ב"יא אללה":

צפו ב"יא אללה"





התקיפה שדווח עליה בשבוע שעבר הייתה התקיפה השלישית תוך כמה חודשים נגד נכסים של פיאד ושל משפחתו, מה שמעורר שאלות סביב האתרים - ברקע העובדה שצה"ל תוקף אתרים ופעילים המזוהים עם חיזבאללה, ומהווים איום נגד ישראל.

ביום ראשון בשבוע שעבר כתב פיאד בחשבונו באינסטגרם, שאחריו עוקבים יותר מ-4.5 מיליון חשבונות: "המסעדה שלי הופצצה (בעבר), (גם) הפרויקט החדש שלי, והיום הם הפציצו את הבוסתן שלי בדרום לבנון. בוסתן על שטח של 10,000 מ"ר, מלא בירקות, פירות, הדרים וזיתים. אדמה שבה שתלנו את עמלנו, ולכל עץ היה סיפור משלו ועונה שחיכינו לה בשמחה. זה באמת שובר לב. מי ייתן ואלוהים ישמור על אדמת הדרום ועל אנשיו". עוד טען: "אפילו העצים והפירות (של דרום לבנון) הפכו למטרות לתקיפות. הביטו בתוצרת הזו, הביטו בשפע הזה, מה כבר עשה העץ, הרי כל מה שנתן אי פעם היה פרי, חיים וכל דבר טוב".

איבראהים עלו, משפיען לבנוני, מסר בסרטון אחרי התקיפה: "אני לא מבין מה האנשים האלה רוצים מהבן אדם? אדם מכובד. קודם כל תקפו את המסעדה שלו, אחר כך תקפו את הפרויקט שעבד עליו. והבוקר שוב, תקפו את הבוסתן שלו. אני לא מבין. מה הוא שתל שם? פצצות מצרר? התאנים מהוות סכנה עבורם? עצי הקלמנטינה מהווים סכנה עבורם?".

גלריה כוכב לבנוני. פיאד במטבח ( צילום: מתוך אינסטגרם )

התקיפה בוואדי אל חג'יר

התקיפה של הבוסתן הייתה כאמור התקיפה השלישית נגד נכסיו של פיאד, כאשר התקיפות הקודמות התרחשו בחודשי מאי וספטמבר האחרונים: ב-30 במאי דווח באחד הערוצים הלבנוניים המזוהים עם חיזבאללה: "הכיבוש הישראלי (כך במקור) הורס את אתר הנופש והמסעדה 'ערש אל-מלוכ' (כס המלכים) בואדי אל-חג'יר. אחד ממוקדי התיירות הבולטים והיפים ביותר בדרום". לפי הפרסומים, מדובר היה במסעדה שכללה גם בריכה ומתקני פנאי, והוקמה בשנת 2011. ואדי אל-חג'יר נמצא בין אזורי מרג' עיון, בינת ג'ביל וא-נבטיה. פיאד פרסם מצדו באינסטגרם תמונות של המקום לפני התקיפה ואחריה, וכתב: "כאן הייתה המסעדה שלנו, בלב הדרום היקר. מקום שהכיל זיכרונות, צחוק ועמל של שנים, הפך לעיי חורבות. קורע לב".

באחד הערוצים הלבנוניים דיווחו: "אחת המסעדות המפורסמות ביותר בדרום לבנון הפכה ברגע אחד לערמת הריסות, עקב ההרס השיטתי מצד ישראל. ערש אל-מלוכ לא הייתה רק מסעדה, זה היה אתר תיירותי שלם בדרום הירוק. מבנים בעלי גגות אדומים, בריכה כחולה, מיטות שמש, פינות ישיבה בחוץ. זו לא רק מסעדה שהותקפה. זה זיכרון לאומי, אטרקציה תיירותית ומקור פרנסה". אותו האתר הוסיף כי המסעדה הושמדה כליל וטען כי הסולידריות עם פיאד ברשתות הייתה עצומה כי לא מדובר על מקום אחד, "אלא על דרום (לבנון) שמאבד את בתיו, אנשיו, הכלכלה שלו וזיכרונותיו".

אחרי תקיפת המסעדה הגדולה במאי, ב-15 בספטמבר דווח באחד הערוצים המזוהים עם חיזבאללה: "אחרי שישראל הרסה את המסעדה שלו 'כס המלכים', השף חוסיין פיאד איבד כעת גם את המיזם החדש שלו, ביות אל-מלוכ (בתי המלכים), שאותו עדיין לא הספיק לפתוח, בעקבות התקיפות הישראליות". ברשת פרסם פיאד: "המלחמה לוקחת הכל. בניתי פרויקט חדש – שש וילות עם מטבח גדול – ולא הכרזתי עליו (עדיין). חלמתי לפתוח את הפרויקט הזה בקיץ הקרוב, ולראות סוף סוף את העבודה הקשה של כל השנים האלה הופכת למציאות. (הפרויקט) לא הספיק לארח אפילו אורח אחד. המסעדה שלי איננה, והיום – גם הפרויקט החדש שלי איננו". הוא גם פרסם תיעוד משלבי בניית הפרויקט שנהרס וכתב כי חלומו היה שהעולם יראה את היופי של לבנון ודרום לבנון.

חוסיין פיאד ( צילום: מתוך אינסטגרם )

התקשורת הלבנונית, אך גם הערבית כולה, עקבה אחר התקיפה ואחר פרסומיו של השף בספטמבר. הערוץ המצרי אל-רד דיווח: "פרויקט שלם, שנבנה כדי להעלות חיוך על פניהם של הלבנונים, הפך ברגע לערמת הריסות ועפר, עוד לפני שפתח את שעריו. השף הלבנוני המוכר חוסיין פיאד עומד מול אובדן שני שלו. הוא המום מהמציאות, שלא מגלה רחמים כלפי אנשים וחלומותיהם. לפני כמה חודשים נהרסה המסעדה שלו 'ערש אל-מלוכ', בעקבות תקיפה ישראלית במקום, אבל חוסיין לא נכנע והתחיל מחדש. התשוקה שלו, המאמץ שלו, וחסכונותיו הושקעו בפרויקט חדש ששמו ביות אל-מלוכ בדרום לבנון. הוא חיכה לקיץ, כדי לפתוח את שעריו ולקבל אנשים – אבל ההרס הקדים את הפתיחה".

ב-9 באפריל, עוד לפני התקיפות הישראליות נגד נכסי משפחתו, פורסמה על פיאד כתבה מפרגנת בעיתון אל-אחבאר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה. נכתב כי רבים מתחברים לאומנות מאחורי הסרטונים שלו, וכי הוא "הפך לכוכב רשת שאין לו מתחרים". עוד נכתב כי מפרוץ המלחמה (מול ישראל), מספר העוקבים שלו גדל אף יותר, עקב פעילותו ההומניטרית והחברתית. העיתון סיפר כי פיאד הכין מזון עבור העקורים מדרום לבנון שעזבו את בתיהם במלחמה, ואף התחייב להמשיך לעשות זאת עד שיחזרו לבתיהם. עוד הוא צוטט באל-אחבאר אומר באחד הסרטונים שלו: "הרחבתי את המטבח כדי לספק 500 ארוחות מדי יום ליתומים ועקורים, ואמשיך לעשות זאת עד לסיום המלחמה, אבל אני זקוק לסיוע שלכם באמצעות תרומות, כדי להשלים את הפרויקט שלי - יד אחת אינה יכולה למחוא כפיים".

כשזכה בפרס "יוצר תוכן הבישול הטוב ביותר בטיקטוק לשנת 2025 באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה", שיתף פיאד תמונות בחשבון האינסטגרם שלו בהן בישר על זכייתו, מסר לעוקביו כי מדובר בעדות לאהבתם אליו, והוסיף: "אתם הסיבה לכך שהגעתי עד הלום. אני רוצה להודות לכם מעומק ליבי על תמיכתכם ועל המילים החמות שאתם מרעיפים עליי תמיד". פיאד מזוהה עם צמד המילים איתן הוא פותח בקביעות את סרטוניו: "בואו נכין" (Let’s make). הוא נחשב לאחד הכוכבים הקולינריים הבולטים ביותר בלבנון ובעולם הערבי. הוא מכין גם מאכלים לבנוניים מסורתיים, אך לא רק.

באחד האתרים הלבנונים נכתב: "הוא יוצר תוכן (שערוך) בקצב מהיר אך בעל אופי ייחודי, ומציג גישה רעננה לבישול ולהגשת מזון. הוא זוכה למעקב של מיליוני צופים בטיקטוק, באינסטגרם ובפייסבוק. עוד נכתב כי יש הטוענים כי המנות שלו יפות מדי בשביל לאכול אותן ומתאימות יותר לשמש כפריט נוי לבית. בכתבה עליו השנה ברשת BBC בערבית ציינו כי את הכשרתו הקולינרית רכש ב"לה קורדון בלו" בפריז, ובהמשך החל להציג את המטבח הלבנוני המסורתי בסגנון עכשווי, תוך שילוב טכניקות בישול מקצועיות עם המורשת הקולינרית של הדרום.