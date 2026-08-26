כשלושה חודשים לאחר שתקף נזירה סמוך לקבר דוד בירושלים, בית משפט השלום בעיר קבע היום (רביעי) כי יונה שמחה שרייבר ביצע את המעשים שיוחסו לו - אך זיכה אותו מחמת אי-שפיות. בשל כך, בית המשפט הורה על אשפוזו הפסיכיאטרי לתקופה של שש שנים.

שרייבר תוקף את הנזירה ( צילום: דוברות המשטרה )





התקיפה אירעה בחודש מאי האחרון. לפי כתב האישום שהוגש נגד שרייבר, בן 36 מפדואל, הוא הבחין באישה כשהיא לבושה בבגדי נזירה נוצריה, ובשל כך החליט לתקוף אותה. הוא רץ לעברה, דחף אותה בעוצמה והפיל אותה אל הקרקע. לאחר מכן בעט בה שרייבר בחוזקה.

בתיעוד האירוע, שהופץ ברשת בשבוע האחרון, נראה כי אדם שנכח במקום ניסה למנוע משרייבר להמשיך בתקיפה, אולם הנאשם תקף גם אותו באגרופים ובעיטות. כתוצאה מהתקיפה נגרמו לנזירה שטף דם בפנים וסימני חבלה ברגלה.

בכתב האישום שהוגש נגדו על ידי פרקליטות מחוז ירושלים, יוחסו לשרייבר עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש ממניע של עוינות כלפי ציבור מחמת דת ותקיפה סתם. אלא שבמהלך ההליך הוגשה חוות דעת פסיכיאטרית שלפיה שרייבר היה בעת ביצוע המעשים במצב פסיכוטי ואינו בר עונשין. בשונה ממקרים דומים, שרייבר כן נמצא כשיר לעמוד לדין, אבל עצם זה ש"היה באי-שפיות" בזמן ביצוע העבירה, זוהי הסיבה לכך שלא יכול היה לעמוד לדין.

הנזק שנגרם לנזירה ( צילום: דוברות המשטרה )

בהכרעת הדין קבע השופט אופיר טישלר כי קיימות ראיות להוכחת אשמתו של שרייבר וכי הוא ביצע את המעשים שיוחסו לו. עם זאת, לנוכח חוות הדעת הפסיכיאטרית, קבע טישלר כי יש לזכותו מחמת אי-שפיות. בית המשפט הורה על צו אשפוז לתקופה של שש שנים, זו התקופה המרבית הקבועה לצד העבירה החמורה מבין העבירות שלגביהן נקבע כי ביצע את המעשים. עוד צוין כי הוועדה הפסיכיאטרית רשאית לקצר את תקופת האשפוז בהתאם לשיקוליה המקצועיים.

האירוע לא קרה בחלל ריק בירושלים, והוא רק אחד מבין שורת מקרי התנכלות ותקיפה נגד נוצרים ואנשי דת, בעיקר בעיר העתיקה. בשנים האחרונות דווח שוב ושוב על יריקות לעבר אנשי דת נוצרים, תקיפות פיזיות, קללות ופגיעה ברכוש של מוסדות נוצריים בעיר העתיקה ובסביבתה.