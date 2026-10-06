בחירות 2026 מתקרבות בצעדי ענק, ולקראת היום החגיגי ynet ממשיך בפינה המיוחדת - זירת הבחירות. בכל שבוע אנו מארחים שני פוליטיקאים משני צידי המתרס, עורכים ביניהם דיבייט ומנסים לעמת אותם לא עם הנושאים הפוליטיים הרגילים שמרבים לספק כותרות וטראפיק, אלא עם השאלות והסוגיות המהותיות שלא תמיד זוכות לתשומת הלב הראויה.

האורחים בפינה שלנו השבוע הם יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ מהליכוד, וח"כ מירב כהן שמתמודדת מטעם מפלגת ביחד. שאלנו אותם על אי מינוי ועדת חקירה לטבח 7/10, מחדל טיסת פליי דובאי, ההבדל האידיאולוגי בין הגושים - גם ביקשנו מהם לספר דבר אחד שהציבור לא יודע עליהם. כל התשובות - כאן:

זירת הבחירות עם ח"כ אופיר כץ וח"כ מירב כהן





עדכוני בחירות שוטפים גם בערוץ הוואטסאפ של ynet - להצטרפות לחצו כאן

חבר הכנסת אופיר כץ הוא יו"ר הקואליציה, יושב ראש סיעת הליכוד בכנסת וגם יו"ר ועדת הכנסת. הוא יושב ראש הקואליציה היחיד שהחזיק ממשלה במשך קדנציה מלאה והעביר מעל 30 חוקים. חוק הדגל שלו בקדנציה החולפת היה חוק ממדים ללימודים. אבל הכניס לספר החוקים גם שורה של חוקים כלכליים שמסייעים לנכי צה"ל וגם להגנה על פעוטות. ברשימת הליכוד לכנסת, הוא זינק לחמישייה הראשונה וכמעט היה שר.

מירב כהן היא חברת כנסת מטעם ביחד של בנט, כיהנה כשרה לשוויון חברתי, והייתה השרה הצעירה ביותר בממשלה. בגיל 36, בתחילת דרכה, היא הקימה את תנועת התעוררות בירושלים וכיהנה כחברת מועצת העיר ירושלים. היא מזוהה עם מטה המאבק בעושק הקשישים שהחזיר כספים למבוגרים, שנוצלו כלכלית וכשרה, העלתה קצבאות לקשישים, עניים והגדילה תקציבים לשורדי שואה. בשנה האחרונה היא גיבשה את תוכנית העבודה של מפלגת ביחד בתחום החינוך, והיא שואפת להיות שרת החינוך.

אי מינוי ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר

מדוע שלוש שנים לאחר ה-7/10 עדיין לא מונתה ועדה לבירור נסיבות המחדל?

כץ: "אנחנו מאוד רצינו ועדת חקירה, אבל ועדת חקירה, שיהיה לה את אמון העם. הרי מה אתם רוצים, ועדת חקירה ממלכתית, שמי שיהיה בה זה השופט עמית (נשיא בית המשפט העליון), שבלוגו של הדף שלו, כמו שכתוב 'ועדת חקירה', יהיה כתוב 'ביבי אשם'. לא משנה מה תכתבו, העיקר שביבי יהיה אשם. ועדה כזאת אין לה את אמון הציבור, רוב הציבור לא יאמין בוועדה כזאת, כי המקום הזה איבד את אמון הציבור. אנחנו רצינו ועדה שוויונית, שישה חברים, קואליציה ואופוזיציה, הכול שווה. ואם אין יושב ראש, אז שני יושבי ראש כדי שיהיה בה אמון ציבור רחב ככל שאפשר. וזה מה שצריך בוועדת חקירה, לא משהו שהוא מכור מראש כבר".

גלריה "נביא 61 מנדטים". אופיר כץ ( צילום: מוטי קמחי )

כהן: "בעניין ועדת חקירה ממלכתית, חבר הכנסת כץ, צביעות גדולה. אתם בקדנציה הקודמת הייתם באופוזיציה ודרשתם בתוקף, בנאומים חוצבי לב שנקים ועדת חקירה ממלכתית. באותו מנגנון עם נשיא העליון, על הרוגלות, על הסוהרות, פרשות, תסכים איתי, קטנות בהרבה מטבח 7 באוקטובר, הגדול והחמור בתולדות מדינת ישראל. מאז השואה לא היה לנו אירוע כזה. יתרה מזאת, התחילה המלחמה, הארכיון מלא, עמוס בציטוטים של שרים וחברים מהמפלגה שלך, שהתחייבו לציבור שכשהקרבות יירגעו, נקים את ועדת החקירה הממלכתית והעובדות תצאנה לאור, גם זה לא קרה. פתאום בום, כמו סטייק, התהפכתם פתאום אין אמון".

כץ: "ברור שתרצו ממלכתית, מירב, כי עמית עובד אצלכם, ברור שתרצו אותו".

כהן: "אני לא הפרעתי לך, ולקטוע אותי לא יעזור. מה עשיתם? עברו השנים, שנים חולפות, ואין בדיקה. הטבח הכי גדול מאז השואה. אז הבאתם הצעת חוק פרטית של קלנר. שבעצם גם אותה לא התכוונתם להעביר, כי העברתם אותה ככה רק בקריאה ראשונה, אבל גם אם היא תעבור, לא יצא ממנה שום דבר. מדוע? בנו מנגנון פריטטי כדי שהימין והשמאל יוכלו להתווכח עד קץ הימים על העובדות. אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את כל מה שהיה לפני העברות הכספים לסינוואר, למה הוא לא חוסל, על מה זה היועצים האלה שקיבלו כסף. נבדוק את כולם, כולל ממשלת השינוי, ללא משוא פנים".

לקחים ממחדל 7 באוקטובר

האם אנחנו יכולים להיות בטוחים שהטבח לא יקרה שוב?

כץ: "אנחנו צריכים לעשות הכול, ומה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בהחלט בדרך לשם. אין יותר להכיל ולחכות כמו שהם אמרו, 'נביא פועלים פלסטינים', יאיר לפיד אמר, 'ניתן להם כלכלה והם לא יתקפו אותנו'. שמענו על המדינאי הגדול. ניתן להם תמריצים כלכליים והם לא יתקפו, ראינו".

"רוב משלמי המסים בגוש השינוי". מירב כהן ( צילום: מוטי קמחי )

כהן: "והאוהל של חיזבאללה כמו אצלכם. כישלון כמו שלכם עדיין לא היה".

כץ: "כן, אנחנו צריכים להיות התקפיים יותר, להיות מוכנים כל הזמן שמחר בבוקר, זה יכול לקרות, ואנחנו בדרך לשם, כשאנחנו מראים להם שמי שמתעסק איתנו, אנחנו מחסלים אותו".

מחדל טיסת פליי דובאי

האם מחדל הטיסה מלמד שלא באמת מיישמים בישראל לקחים?

כץ: "מה שראש הממשלה אמר לראש המל"ל, תביא בודק שיבדוק, וברור שיש פה משהו שקרה. יש פה משהו שצריך לבדוק ולתקן, כי היה פה אירוע שלא היה אמור לקרות, שלא בדקו את הטייס הזה שנכנס. מי אחראי? אני לא יודע להגיד עכשיו. אני אומר טוב שנתניהו שם בודק, צריך לבדוק את זה עד תום ולהפיק לקחים שלא יהיה מצב כזה שוב".

כהן: "זה מה שעושים, זה יהיה מאסון לאסון. באסון מירון סירבו להקים ועדת חקירה ממלכתית, האסון האזרחי הגדול ביותר, 45 חרדים מצאו את מותם. במקום ליישם מסקנות, קידמו את האדם שאחראי על זה, להיות יושב ראש הכנסת. בא עלינו 7 באוקטובר, גם לא בודקים. הגיע אלינו האסון הזה שהוא יכול היה להיות אסון התאומים. צריך להתייחס כאילו אלפי אנשים הלכו לעולמם כרגע, ואיך אנחנו מפיקים לקחים. אם אנחנו נמשיך עם השכונה של לא לבדוק את הנהלים, לא לפטר, לא לעשות מינויים ראויים, לשים את התקציבים איפה שבאמת צריך לשים אותם, אנחנו נלך מאסון לאסון. חייבים להפסיק לטייח".

( צילום: Davidi Vardi/shutterstock, REUTERS/Ammar Awad )

כישלון האופוזיציה

מדוע גוש מתנגדי נתניהו לא מצליח להוות אלטרנטיבה שלטונית מובהקת?

כהן: "אני חושבת שביחס לכישלונות שלא היו כדוגמתם מאז הקמת מדינת ישראל, התוצאה הייתה מובהקת יותר. אבל אני מציעה לך להסתכל על הציבור המשרת, העובד, המשלם מיסים. אם תסתכלי על הציבור הזה, כמעט כולו נמצא בגוש השינוי. לנתניהו יש נגיד 18-20 מנדטים של ציבור כזה, עוד הקיצוניים. אנחנו לא יכולים לתת לאנשים שלא עובדים, לא משרתים, לא לוקחים חלק בחוזה הישראלי לקבוע מה יהיה פה עכשיו בשנים הבאות".

כץ: "אבל אנחנו כן יכולים לתת חלק ותקציבים ולשלוט למנסור החמוד, למנסור הציוני, ולאחמד טיבי ולעופר כסיף. אותם אתם רוצים, אותם אתם אוהבים. אין לכם בושה, באמת, מירב, את יודעת מה, אני חייב לשאול אותך שאלה. איך אתם לא מתביישים?".

כהן: "אני אענה גם על זה. אז כמו שאמרתי, יש לו 50 מנדטים עם הציבור החרדי אם הוא מנצח. אז הוא מגיע למצב של ממשלת מעבר, של עוד ועוד בחירות, תלות בחרדים, של גם השתמטות. ויש גם תלות בערבים כי מעת לעת הוא יצטרך רוב בהצבעות. אז נקבל עוד בחירות, גם ערבים וגם חרדים".

בשלב זה הוויכוח התלהט. לדברי ח"כ כץ: "אתם חגגתם איתם במליאה על הצלב האדום. הם הצביעו בעד הנוחבות, שנוחבות ייראו עורכי דין. מה פתאום? הם הצביעו נגד הארכת מעצר לנוחבות, אתם הצבעתם נגד, הם הצביעו נגד תקציב, הם הצביעו נגד תקציב, תקציב שהעברנו למילואימניקים, ברית המשרתים, הם הצביעו נגד יחד עם עופר כסיף ומנסור עבאס".

כהן: "כץ והליכוד מתנהלים מול הערבים כמו הפילגש שלהם". על כך השיב יו"ר הקואליציה: "שקר, מעולם לא תיאמתי הצבעה עם הערבים". כהן: "הם עם הערבים על מלא. ביבי, אם הוא יצטרך רוב בממשלה, יכניס את איימן עודה לממשלה".

ההבדל האידיאולוגי בין הגושים

מה ההבדל בין העמדות של הליכוד לבין המפלגות של בנט ואיזנקוט?

כץ: "בנט רוצה ללכת עם ערבים, בנט הלך עם רע"מ. הוא גם חתם על זה בדף שהוא לא ילך? די, נו, באמת, להאמין למילה של בנט, זה השקרן הכי גדול שהיה פה בפוליטיקה הישראלית. הם רוצים ללכת עם הערבים. אנחנו לא נהיה שם, עם חברי כנסת שנגד מדינת ישראל, שלא מגנים את הטובחים הכי גדולים שלנו, שמהללים את המחבלים הכי גדולים. אנחנו לא נהיה עם אנשים כאלה, ממש לא. אנחנו נביא את השישים ואחד מנדטים".

( צילום: אלכס קולומויסקי, יאיר שגיא )

כהן: "בנימין נתניהו הוא גורם קיצוני. בנימין נתניהו לא מוכן להגיד על קטאר שהיא מדינת אויב. קטאר שמימנה את חמאס, שהקימה את אל-ג'זירה. בנימין נתניהו אפילו לא מפריע לו שהעוזרים שלו קיבלו לפני המלחמה ותוך כדי מלחמה כספים מקטאר. אני חושבת שבן אדם שהביא עלינו טבח כל כך קשה, 2,347 אנשים הלכו לנו, יש לנו למעלה מ-100,000 פצועים. אני צריכה להחזיר לו את ההגה של המדינה?".

דבר אחד שהציבור לא יודע עליך

כהן: "בגלל שאלה היו שנים מאוד קשות, אז יש לי מנהג מהשנים האחרונות שאני שמה לי ביומן, אחת לחודש-חודשיים, הופעה. כדי שאני אצבור אנרגיות. אם זה ברי, אם זה אביתר, תמיד יש לי את זה ביומן, שיהיה משהו לצפות לו. אני אוהבת להגיע ברגל לכנסת. 10 דקות הליכה".