שלושה אחים שגרים בארצות הברית הגיעו לישראל במיוחד ליום הבחירות, כדי ללוות את סבתם בת ה-99 לקלפי. "סבתא רות נולדה ב-1927", סיפר רועי, הנכד הבכור. "מאז הבחירות הראשונות ב-1949 היא לא החמיצה אף מערכת בחירות, ואנחנו ממשיכים את המסורת שלה".
שלושת האחים, רועי (38), עומר (35) ויוני (27) הגיעו אתמול מלוס אנג'לס ומסאן לואיס, כדי להיות עם סבתם רות כרובי, תושבת חיפה. "תבין באנו לישראל להצביע עם סבתא שלנו היקרה, אנחנו חיים בארה״ב אבל זכות ההצבעה חשובה לנו מאוד. הגענו לחצי יממה ואח נוסף יעזוב מחר בעיקר כדי להיות עם סבתא".
"המדינה חשובה לנו מאוד", המשיך רועי. "לכן טסנו ממרחק גדול לזמן קצר להצביע בבחירות החשובות כאן בישראל לצד סבתא היקרה שלנו, אבל בעיקר למען עתיד טוב יותר - הגיע הזמן להביא שינוי לטובה במדינה".