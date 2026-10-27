שלושה אחים שגרים בארצות הברית הגיעו לישראל במיוחד ליום הבחירות, כדי ללוות את סבתם בת ה-99 לקלפי. "סבתא רות נולדה ב-1927", סיפר רועי, הנכד הבכור. "מאז הבחירות הראשונות ב-1949 היא לא החמיצה אף מערכת בחירות, ואנחנו ממשיכים את המסורת שלה".

שלושה אחים שגרים בארצות הברית הגיעו לישראל במיוחד ליום הבחירות, כדי ללוות את סבתם בת ה-99 לקלפי. "סבתא רות נולדה ב-1927", סיפר רועי, הנכד הבכור. "מאז הבחירות הראשונות ב-1949 היא לא החמיצה אף מערכת בחירות, ואנחנו ממשיכים את המסורת שלה".

שלושה אחים שגרים בארצות הברית הגיעו לישראל במיוחד ליום הבחירות, כדי ללוות את סבתם בת ה-99 לקלפי. "סבתא רות נולדה ב-1927", סיפר רועי, הנכד הבכור. "מאז הבחירות הראשונות ב-1949 היא לא החמיצה אף מערכת בחירות, ואנחנו ממשיכים את המסורת שלה".