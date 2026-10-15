נער ישראלי נפצע אמש (חמישי) באורח קל מפגיעת רכב בצומת עטרת שבבנימין. זאת לאחר שנערים ממאחז הסמוך להתנחלות עטרת הפריעו לתנועת כלי רכב פלסטינים באזור וניסו לחסום אותם בכביש 465.

נער ישראלי נפצע אמש (חמישי) באורח קל מפגיעת רכב בצומת עטרת שבבנימין. זאת לאחר שנערים ממאחז הסמוך להתנחלות עטרת הפריעו לתנועת כלי רכב פלסטינים באזור וניסו לחסום אותם בכביש 465.

נער ישראלי נפצע אמש (חמישי) באורח קל מפגיעת רכב בצומת עטרת שבבנימין. זאת לאחר שנערים ממאחז הסמוך להתנחלות עטרת הפריעו לתנועת כלי רכב פלסטינים באזור וניסו לחסום אותם בכביש 465.

לפי החשד, רכב פלסטיני פגע באחד מהם כשניסה להימלט משם ופצע אותו קל. הוא פונה לטיפול רפואי, וכוחות צה"ל פתחו במרדף אחר הנהג הפוגע - שבהמשך הסגיר את עצמו.

לפי החשד, רכב פלסטיני פגע באחד מהם כשניסה להימלט משם ופצע אותו קל. הוא פונה לטיפול רפואי, וכוחות צה"ל פתחו במרדף אחר הנהג הפוגע - שבהמשך הסגיר את עצמו.

לפי החשד, רכב פלסטיני פגע באחד מהם כשניסה להימלט משם ופצע אותו קל. הוא פונה לטיפול רפואי, וכוחות צה"ל פתחו במרדף אחר הנהג הפוגע - שבהמשך הסגיר את עצמו.