ביהדות התורה עשו אמש (שלישי) בפועל צעד חזרה לכיוון גוש נתניהו - אבל גם אותו סייגו. בשיא הדיונים סביב ההצבעה ליו"ר הכנסת, הודיעו במפלגה החרדית שיתמכו במועמד הליכוד אופיר כץ . זאת בזמן שהם מתקדמים במגעים עם גוש איזנקוט, הכוללים גם פשרות בגיוס - ואפילו הבטחה של יו"ר ועדת חוץ וביטחון החדש אביגדור ליברמן שהבטיח חוק שיוסכם גם על מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו .

גלריה יעקב אשר ישיבת סיעה ( צילום: שלו שלום )

את הקמפיין שלו במערכת הבחירות, מיקד ליברמן בגיוס חרדים , אבל כעת מוכן ללכת לקראת החרדים, שבלעדיהם לא יוכל גוש השינוי להקים ממשלה בלי הישענות על המפלגות הערביות. טרם ברור איך יעשה זאת, אך שלשום כבר הבטיח שיעביר חוק שיוסכם על הרמטכ"ל, בג"ץ והרב לנדו.

אז מה קרה אתמול? יהדות התורה לא זזה מהעמדה שממנה היא נהנית: להיות לשון מאזניים וללכת עם מי שיבטיח לה פטור מגיוס, בצל השיחות הנמשכות עם מפלגות ישר וישראל ביתנו. ההליכה אתמול לקראת הליכוד לא ביקשה להעביר מסר של חזרה לגוש הימין, אלא להתייצב בדיוק באמצע.

במפלגה רצו להעביר מסר שהכול פתוח, גם אם בגוש השינוי דנים איתם על הצעות בנושא הגיוס - הם עדיין לא "בכיס" של אף מחנה וכדאי להמשיך להתחרות על הקול החרדי בכנסת, ולא להסתפק בהצהרות בלבד. נכון לעכשיו, המתווה של איזנקוט לגיוס נמצא בדיונים בגוש השינוי, ואם הוצע רשמית לחרדים - הוא רחוק מלהיות מקובל עליהם.

ביהדות התורה ידרשו לא רק הסכמים קואליציוניים לחוק פטור מגיוס, מה שלא הצליח להביא את החקיקה המבוקשת בכנסת הקודמת. הפעם הם חשדניים יותר ומראים כל הזמן למי שמקיים איתם שיח שהם פתוחים למשא ומתן גם עם הצד השני.

הרב משה הלל הירש והרב דב לנדו ( צילום: קרן עולם התורה )

מי שגיבש את רשימת דגל התורה, המנהיג הליטאי, הרב לנדו, היה מי שהוביל את עיקר מהלכיה במערכת הבחירות. מאז התוצאה שבמפלגה ראו כניצחון, אתמול היה ניסיון גם של אנשיו של המנהיג הצעיר יותר, בן ה-90, הרב משה הלל הירש, לקחת אחריות על המהלך של ההצבעה בכנסת, ולהורות לח"כים על ההצבעה למועמד הליכוד. הוראה שיצאה מביתו.

אך גם בהצבעה האחרונה חברי הכנסת החרדים הודיעו שיצביעו עבור כץ בלבד, בהצבעה על סגני יושבי הראש נמנעו. כך, רצו להעביר את המסר היטב גם לצד השני: גם הצבענו עם הימין - אנחנו עדיין לא שייכים כרגע לאף אחד, ובטח שלא באופן מובן מאליו.

בינתיים בש"ס ממשיכים להביע נאמנות לגוש נתניהו. עוד לפני הודעת יהדות התורה, במפלגה אמרו כי יתמכו "במועמדותו של נציג הליכוד ח"כ אופיר כץ לתפקיד יו"ר הכנסת, ותתנגד למועמדותו של ח"כ מתן כהנא". בימים האחרונים מתחזק התיאום בין דרעי לנתניהו ובין ש"ס לליכוד, והודפים כל הערכה שמגיעה מצד יהדות התורה שש"ס תצטרף איתה לממשלת שינוי.

הבטחת הבחירות - והמתווה החדש

כאמור, בגוש השינוי דיברו רבות לפני הבחירות על כך שיקדמו חוק גיוס שוויוני. עוד אימצו את הביטוי "ברית המשרתים", והציבו מולו את גוש נתניהו כ"ברית המשתמטים". אך מאז תוצאות הבחירות, הטון החל להשתנות. הראשון היה ליברמן, שאמר כי צריך לעשות ויתורים כדי להקים ממשלה ושלשום, מיד לאחר שאושר מינויו ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, הוא הצהיר כי "אנחנו נתעסק כבר היום בצהריים בחוק הגיוס, כאשר מדובר בחוק שיעבור שלוש תחנות. זה חוק שיהיה הכי הוגן, שיעבור את הרמטכ"ל, את בג"ץ ואת הרב לנדו".

אחרי שהציב את מנהיג הציבור הליטאי בשורה אחת עם אייל זמיר ובג"ץ, ליברמן התייחס לטענות חברי הוועדה נגד עמדתו, והודה בהפרת הבטחת הבחירות המרכזית שלו: "זה יכול להיות אך ורק חוק שעובר את הצבא. זה לא יהיה גיוס לכולם - אבל חוק הכי הוגן. זו הנוסחה".

האחד מוכן להתפשר יותר מהשני. ליברמן ואיזנקוט ( צילום: אלכס קולומויסקי, shutterstock, שלו שלום, ריאן פרויס )

אליו הצטרף גם יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, שהציג במפגשי המשא ומתן האחרונים עם שותפותיה לגוש השינוי מתווה גיוס מעודכן, שאותו הם מוכנים להציע לחרדים במסגרת השיחות להקמת ממשלה. ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" הגיעו חלק מפרטי מתווה הגיוס, שהציגו חברי הכנסת ענבר גיטי ואלעזר שטרן מישר!.

לפי המתווה, המפלגה תאפשר איפוס מעמד ולמעשה חנינה רטרואקטיבית למשתמטים בגילי 26-18, ואפשרות להתחיל מהתחלה את הסדרת מעמדם מול הצבא לזמן מוגבל של כמה חודשים עד חצי שנה, בשלושה מסלולים. מי שלא יסדיר את מעמדו יהיה חשוף לכלל הסנקציות האישיות שיחוקקו בחוק.

איזנקוט לא מוכן להתפשר במידה שבה ליברמן היה רוצה. מנגד, המתווה מאפשר לעשרות אלפי משתמטים איפוס רטרואקטיבי של מצבם והסדרתו מחדש, ועבור החרדים זו פשרה משמעותית - שכן הוא מאפשר דחיית שירות ושירות מילואים בלבד.