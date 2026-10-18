תושב הצפון בן 48 נאשם שהיכה באכזריות את בתו בת ה-15 משום שלבשה גופייה. כתב האישום, שהוגש היום (ראשון) לבית משפט השלום בנצרת, מייחס לו תקיפת קטין הגורמת חבלה של ממש על ידי אחראי עליו, תקיפה בנסיבות מחמירות והיזק לרכוש במזיד.

"אחיה ששמע את הצרחות ניסה להרחיק את אביהם" ( אילוסטרציה: Shutterstock )

את כתב האישום הגישה עו"ד נוי שטרית מפרקליטות מחוז צפון, וצוין בו כי האירוע התרחש בחודש שעבר, אחרי שהאב חזר לבית המשפחה ביישוב בעמק יזרעאל: "כשראה הנאשם את הקטינה לבושה בגופייה בערה חמתו. הוא נכנס לתוך הבית, צעק על הקטינה, העיף על הקרקע חפצים ודברי זכוכית ושבר דלת מארונות המטבח... היא פנתה להחליף בגדים וניסתה לסגור את דלת החדר. הנאשם פתח את הדלת בכוח תוך ששבר את הידית".

צילום: שרון צור

על פי הפרקליטות הנערה ניסתה להיאבק באביה: "הנאשם בעט ברגלה וצבט אותה בחוזקה בזרועותיה. היא נאבקה בו... אחיה ששמע את הצרחות ניסה להרחיק את אביהם ממנה אך ללא הועיל. היא יצאה מהחדר כדי להתקשר למשטרה, הוא (האב, י"מ) יצא בעקבותיה, חטף ממנה את הסלולרי ושבר אותו. האח יצא להזעיק עזרה בזמן שאביה המשיך למשוך בבגדיה וצבט אותה בידיה".