הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער שני כתבי אישום נגד שני נערים כבני 15 מאזור הצפון, בגין מעורבות בייצור כלי נשק מאולתרים וביצוע ירי באמצעותם. אחד מהם אף ייצר נשק מאולתר באמצעות אקדח סיכות, ובניסיון לירות בו אירע פיצוץ שגרם לפציעתו. מכתבי האישום עולה כי השניים פעלו יחד עם אחרים לייצור כלי נשק מאולתרים, ערכו ניסיונות ירי וביצעו שינויים והתאמות עד שהצליחו לירות. חלק מהאירועים תועדו בטלפונים ניידים. עוד עלה כי אחד מהם הכין והשליך בקבוקי תבערה, כשאחד מהם הצית אש. בנוסף, מיוחסות לו התפרצויות לבית ספר וגניבת ציוד. כתבי האישום מייחסים להם, כל אחד לפי חלקו, עבירות של ניסיון לייצור נשק ומעשי פזיזות ורשלנות ועוד.