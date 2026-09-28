מקורבים לראש השב"כ לשעבר רונן בר ענו לראש הממשלה בנימין נתניהו, שהאשים אותו ב"פשעים" ובכך ש"ידע על סכנה אמיתית" בליל 7 באוקטובר ולא פעל. "נוכח סדרת הגילויים על ההתרעות שקיבל נתניהו לפני 7 באוקטובר, הוא שוב מאבד את קור הרוח ומסיר מעצמו אחריות", תקפו. "אנו תקווה שוועדת חקירה שתקום בהקדם תבדוק את האירועים שקדמו לפני אותו יום". לדברי המקורבים, "רונן בר לא דיבר עם אף אחד מראשי מערכת הביטחון כפי שטוען נתניהו. ⁠המזכירות הצבאית של ראש הממשלה עודכנה בשעה שלוש לפנות בוקר. נתניהו מבזה את האמת ואת החללים כדי לברוח מאחריותו".