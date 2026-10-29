במסגרת ההכנות להפגנת חרדים נגד מעצר עריק, המשטרה חסמה את כביש 4 לצפון במחלף אלוף שדה. עשרות חרדים קיצונים חוסמים את מחלף גהה שמתחת לכביש 4 במחאה על מעצרו של אלון סמדג'ה, תושב שכונת בית וגן בירושלים המרצה מעצר בכלא 10 על אי התייצבות לצבא. בהמשך מפגינים חרדים חסמו גם פסי רכבת באזור פתח תקווה.