במסגרת ההכנות להפגנת חרדים נגד מעצר עריק, המשטרה חסמה את כביש 4 לצפון במחלף אלוף שדה. עשרות חרדים קיצונים חוסמים את מחלף גהה שמתחת לכביש 4 במחאה על מעצרו של אלון סמדג'ה, תושב שכונת בית וגן בירושלים המרצה מעצר בכלא 10 על אי התייצבות לצבא. בהמשך מפגינים חרדים חסמו גם פסי רכבת באזור פתח תקווה.
סמדג'ה נעצר במסגרת "תרגיל" שערכה המשטרה הצבאית. כשכוח שלה עמד מחוץ לביתו התקשרו למשפחתו ואמרו כי מחכה עבורו משלוח. כשירד לקבלו הבין סמדג'ה שמדובר בשוטרים צבאיים ונעצר.
המפגינים שייכים לקבוצת ה"רצפניקים", תלמידים של הרב צבי פרידמן מתוך הפלג הירושלמי - הקבוצה ה"לוחמנית" יותר מתוכו. בשבוע שעבר לקראת הבחירות הורה פרידמן שלא להצביע לכנסת כדי שלא יהיה חלק למצביעים במוסדות המדינה.