מתנחלים הגיעו אחרי הצהריים להפריע למסיק זיתים של פלסטינים בוואדי סיף שממזרח לעיירה בית פג'אר, הממוקמת בין בית לחם לחברון. במקום התפתח עימות אלים והפלסטינים דיווחו על חמישה פצועים. שעות אחרי התקרית דובר צה"ל התייחס לאירועים ומסר כי במהלך העימות "נופץ רכב פלסטיני". לפי הצבא, הכוחות שהוקפצו למקום הרחיקו את הפורעים והטילו צו שטח צבאי סגור על השטח להשבת הסדר. בשלב זה, לפי צה"ל, הפלסטינים המשיכו למסוק.