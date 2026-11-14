מתנחלים הגיעו אחרי הצהריים להפריע למסיק זיתים של פלסטינים בוואדי סיף שממזרח לעיירה בית פג'אר, הממוקמת בין בית לחם לחברון. במקום התפתח עימות אלים והפלסטינים דיווחו על חמישה פצועים. שעות אחרי התקרית דובר צה"ל התייחס לאירועים ומסר כי במהלך העימות "נופץ רכב פלסטיני". לפי הצבא, הכוחות שהוקפצו למקום הרחיקו את הפורעים והטילו צו שטח צבאי סגור על השטח להשבת הסדר. בשלב זה, לפי צה"ל, הפלסטינים המשיכו למסוק.
בהמשך, בעקבות דיווח ותיעוד שבו נראו עשרות פורעים ישראלים שהגיעו למקום כשהם רעולי פנים על גבי רכבים, כוחות צה"ל ומג"ב קפצו שוב לנקודה. לפי הצבא "הפורעים נמלטו מהמקום טרם הגעת הכוח" - ולא נעצר אף חשוד.
בסרטונים שהופצו מהאזור נראים כמה כלי רכב, בהם טנדר לבן מסוג טויוטה, כשבחלקו האחורי עומדים רעולי פנים לבושים בביגוד שחור. הרכבים נראים נוסעים באין מפריע, כשבהמשך התברר כי אחד מכלי הרכב הוא רכב פלסטיני גנוב. בהודעת דובר צה"ל נכתב עוד כי "בדרכם לשטח, הכוחות זיהו שני רכבים חשודים ובעקבות כך ירו לאוויר. הרכבים נמלטו למאחז בלתי חוקי במרחב סיעיר" (עיר פלסטינית כ-8 ק"מ מצפון לחברון).
לפי הצבא, "מבדיקה עלה כי ככל הנראה, אחד מכלי הרכב, הנושא לוחית זיהוי פלסטינית, הינו רכב גנוב. נהגי שני כלי הרכב נמלטו מהמקום". בהמשך הרכב הפלסטיני שנגנב נתפס ויוחזר לבעליו.
לסיכום, דובר צה"ל הדגיש: "צה"ל מגנה בתוקף אירועים בהם פורעים ישראלים לוקחים את החוק לידיים. אירועים מסוג זה מסיטים את הקשב של הכוחות, מערערים את היציבות ופוגעים בפעילות המבצעית והסיכולית של כוחות הביטחון".