דוחות מודיעין עדכניים בארה"ב מצביעים על כך שאיראן צברה ביטחון ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון, וכעת נראית נחושה להמשיך בעימות במשך חודשים, לפחות עד בחירות האמצע בארה"ב בחודש נובמבר, במטרה לייאש את וושינגטון. כך דיווח ה"ניו יורק טיימס". בדוחות המודיעין, לפי אנשים שקראו אותם ושוחחו עם ה"טיימס", נטען שהמשטר האיראני שנשלט על-ידי גורמים ניציים אף "שוקל הסלמה משמעותית". עוד נכתב כי אחרי חצי שנת מלחמה, האיראנים מחזיקים ב"הבנה טובה יותר" של החוזקות הצבאיות שלהם, וכי יהיה קשה להשיג הסכם לסיום מלא של המלחמה.