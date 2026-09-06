אתר החדשות האופוזיציוני הרוסי "מדוזה" דיווח בסוף השבוע על מעצרו בנתב"ג של ההיסטוריון הישראלי ארטיום קירפיצ'ונוק, שמחזיק גם באזרחות רוסית וכלל לא מתגורר בישראל. החשד, לפי הדיווח, הוא קשר עם סוכן מודיעין זר ומעורבות בהשפעה נגד מדינת ישראל. לפי עורכת דינו הוא נחשד בריגול.

ההיסטוריון שלפי הדיווח נעצר בנתב"ג. ארטיום קירפיצ'ונוק ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

קירפיצ'ונוק בן ה-51 נולד בסנט פטרסבורג ועלה לישראל בשנות ה-90. הוא סיים את לימודיו באוניברסיטה העברית וכ-15 שנה לאחר עלייתו לארץ שב לרוסיה. במהלך השנים הוא אימץ קו ביקורתי נגד ישראל והרבה לכתוב נגד הציונות. בין ספריו: "היסטוריה עממית של ישראל", המגולל את ההיסטוריה של פלסטין והקמת המדינה היהודית, ו"ישראל: הדרך לקטסטרופה", שבו הוא בוחן את מדיניות הפנים והחוץ של המדינה תוך כדי ניתוח היסטורי.

בני משפחתו שוחחו עם האתר האופוזיציוני, ואמרו כי "מדובר בהאשמות שווא הנוגעות לקשריו עם רוסיה". כאמור, הוא מתגורר ברוסיה מאז 2005. נציג המשפחה אמר בנוסף ש"אין בתיק 'אלמנט ערבי'. רוסיה לא עוינת לישראל", אך בני המשפחה בכל זאת טענו כי "הוא נחשד בכך שבא במגע עם סוכן מאיראן או מלבנון".

מנגד, עורכת דינו של קירפיצ'ונוק, אינה לבדינסקיה-כץ, צוטטה בעיתון "איזבסטיה": "הוא נאשם בכמה סעיפים של ריגול שהתוכן שלהם לא ניתן לפרסום. מדובר בעבירה החמורה ביותר שנוגעת לפגיעה בביטחון המדינה". לדבריה, הוא נעצר בידי שב"כ ומוחזק באגף שמור. הוא התלונן כי עבר עינויים בחקירתו. בין היתר, כך טענה שסיפר, נמנעה ממנו שינה והוא הוחזק בתא עם אור בכל שעות היממה. הוא גם "הועמד כשגופו במצבים לא נוחים" וסיפר על חקירות תחת לחץ ואיומים.

ב"איזבסטיה" פורסם כי קירפיצ'ונוק ביקר כמה פעמים באיראן, למרות היותו אזרח ישראל. בשנת 2018 הוא ערך ביקור שנמשך כשבועיים ופירט עליו באופן נרחב ברשתות החברתיות. למרות זאת, קרוביו טענו כי ביקר בישראל כמה פעמים גם לאחר הביקור, ואף אחד לא פנה אליו בנושא.