ערוץ הטלוויזיה הצרפתי RMC Découverte התנצל בפומבי והסיר מכל הפלטפורמות שלו סרט תיעודי על עתיד הנשק הצרפתי, לאחר שהתברר כי הדמיית תלת-ממד ששולבה בו, שנועדה להמחיש תקיפה גרעינית עתידית, הציגה למעשה את העיר תל אביב כיעד המותקף. הסרט התיעודי "'ראפאל' החדש, כטב"מים ותותחים: המהפכה בחימוש הצרפתי" - שודר ב-1 בספטמבר ועסק בדור הבא של מערכות הנשק הצרפתיות. החוקרת אלואיז פאייה, המתמחה בנושאי גרעין במכון הצרפתי ליחסים בינלאומיים (IFRI), זיהתה שהעיר המוצגת היא תל אביב, והפנתה את תשומת לב הערוץ לכך. חברת הפקה עצמאית בבעלות יהודית שעסקה בהפקת הסרט לקחה את הוידאו של הפיצוץ ממשחק מחשב, ככל הנראה שלא במתכוון.