סמיר עותמאן אל-שייח, בן 74, הורשע בעינוי אסירים פוליטיים בכלא עדרא ובהונאת רשויות ההגירה האמריקניות, לאחר שהסתיר את עברו וקיבל גרין קארד. הבכיר ביותר במשטר אסד שהועמד לדין והורשע מחוץ לסוריה נידון בארה"ב ל-60 שנות מאסר. בגילו, משמעות העונש היא כי קרוב לוודאי שיישאר בכלא עד סוף חייו. אל-שייח מילא שורת תפקידים במשטרה ובמנגנוני ביטחון הפנים של סוריה והיה מזוהה עם מפלגת הבעת'. בשנים 2005 עד 2008 ניהל את הכלא המרכזי הידוע לשמצה של דמשק, המוכר בשם כלא עדרא. במתחם פעל אגף עונשין תת-קרקעי שכונה "אגף 13", ובו תאי בידוד זעירים וחדרי חקירות. לפי הראיות שהוצגו במשפט, אל-שייח עקב מחדרו אחר העינויים באמצעות מצלמות ולעיתים השתתף בהם.