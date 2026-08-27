רזק סהיל סלימאן אבו שחמה, מחבל נוחבה שפשט למחנה רעים ב-7 באוקטובר ושומר ראשו של יחיא סינוואר, חוסל ביום שני על ידי צה"ל ושב"כ באזור חאן יונס. כך פרסם היום (חמישי) דובר צה"ל.
בנוסף, ביום ראשון חוסל בחאן יונס חאזם מוסא, מחבל נוחבה מהזרוע הצבאית של חמאס שחדר אף הוא למחנה רעים ב-7 באוקטובר.
לפי צה"ל, שני המחבלים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הצבא ומדינות ישראל, וניסו לשקם את יכולותיו של ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. לפיכך, אמרו בצה"ל, "התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום".
חיסול המחבלים שחדרו לישראל ב-7 באוקטובר נמשך, לצד השמירה על המסגרת ההסכמית של הפסקת האש. מי שיש עליו מודיעין שהיה חלק במתקפה מסוכל באופן מיידי, גם אם לא היווה איום או מבלי שמתקבל אישור מהדרגים הגבוהים ביותר לחסלו. גם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הזכיר זאת בדבריו השבוע בשעה שביקר ברצועת עזה.
סינוואר עצמו חוסל ב-16 באוקטובר 2024 ברפיח. האירוע התרחש בעקבות היתקלות אקראית - וללא תכנון מראש. הלוחמים שאחראים לכך הם חיילים מבית הספר למפקדי כיתות ומקצועות של חיל הרגלים (ביסל"ח). הלוחמים, שעסקו בטיהור אזור מטרור, זיהו שלושה מחבלים במבנה ממולכד - שחלקו הוקרס על-ידי צה"ל - וחיסלו אותם. בשלב זה, הם בכלל לא ידעו במי מדובר.
על גופות המחבלים שחוסלו במקום נמצאה כמות גדולה של כסף ישראלי במזומן, לצד כלי נשק ותעודות זהות עם מסמכים. נוכח העובדה שהמבנה היה מלא במטעני חבלה וברימוני רסס, גופות המחבלים נבדקו תחילה על-ידי רחפנים - ואחד מהם היה נראה דומה לסינוואר. כך, הבינו הלוחמים שבהיתקלות אקראית - ומבלי שהיה להם מודיעין מקדים - הם הצליחו ככל הנראה לחסל את מנהיג חמאס. מיקום הפעולה לא התפרסם כדי לשמור על ביטחון הכוחות בשטח.