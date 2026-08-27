לפי צה"ל, שני המחבלים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הצבא ומדינות ישראל, וניסו לשקם את יכולותיו של ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. לפיכך, אמרו בצה"ל, "התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום".

לפי צה"ל, שני המחבלים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הצבא ומדינות ישראל, וניסו לשקם את יכולותיו של ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. לפיכך, אמרו בצה"ל, "התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום".

לפי צה"ל, שני המחבלים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הצבא ומדינות ישראל, וניסו לשקם את יכולותיו של ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. לפיכך, אמרו בצה"ל, "התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום".