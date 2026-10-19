בית משפט השלום בבאר שבע גזר היום (שני) 27 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 15 אלף שקלים על ד"ר מוחמד עזאם, רופא שעבד בבית החולים סורוקה - שהורשע בעבירה של חברות בדאעש. במסגרת ההליך שנוהל על ידי עו"ד חופית קנטרוביץ ועו"ד תהילה נידם מפרקליטות מחוז דרום, נקבע כי עזאם עבר תהליך הקצנה אידאולוגית ממושך, נשבע אמונים למנהיג ארגון הטרור אחרי 7 באוקטובר, והחזיק במכשיריו מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים.

מוחמד עזאם, רופא מתמחה מבית החולים סורוקה אשר נשבע אמונים לדאעש ( צילום: הרצל יוסף )

מהכרעת הדין של השופטת שוש שטרית, עלה כי החל משנת 2014 ועד למעצרו ביולי 2024 צרך עזאם באופן שיטתי ומתמשך תכני תעמולה של דאעש. במהלך השנים העמיק את הזדהותו עם הארגון, ולאחר טבח 7 באוקטובר, במהלך מלחמת "חרבות ברזל", החליט להצטרף לשורותיו ונשבע אמונים למנהיגו. עוד נקבע כי לאחר שבועת האמונים חלה הקצנה נוספת בהתנהלותו.

בגזר הדין הדגישה השופטת שטרית כי התנהלותו של עזאם לא נבעה מסקרנות בלבד, אלא העידה על תהליך הקצנה עמוק ומתמשך ועל בניית יכולת וכשירות מבצעית. בית המשפט קבע כי החזקת החומרים המבצעיים יצרה פוטנציאל חמור לפגיעה בביטחון המדינה ובשלום הציבור.

הפרקליטות עמדה על חומרת המעשים ועתרה למאסר ממושך בפועל. בית המשפט קבע כי נסיבות המקרה חמורות במיוחד, בין היתר בשל משך ההקצנה, היקף התכנים שאגר הנאשם, הצטרפותו לדאעש בעיצומה של המלחמה והסיכון הפוטנציאלי הנובע מתפקידו כרופא. עוד הדגיש בית המשפט את הצורך בענישה מרתיעה בעבירות של חברות בארגון טרור.

עו"ד חופית קנטרוביץ מפרקליטות מחוז דרום, שניהלה את התיק, מסרה בתום הדיון: "מדובר בפרשה חמורה שבה אזרח ישראלי בחר להצטרף לארגון הטרור דאעש, נשבע לו אמונים לאחר 7 באוקטובר, ובמשך שנים צרך באופן שיטתי תכני טרור, צפה בסרטוני לחימה והוצאות להורג ואף הוריד מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים.