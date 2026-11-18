עשרות ילדים שהתגוררו במתחם של כת דתית-מוסלמית בצפון-מערב אנגליה נמצאים כעת במרכזם של הליכים משפטיים הנוגעים לשלומם ולרווחתם, לאחר פשיטה משטרתית שנערכה במקום במסגרת חקירת חשדות לאונס, עבירות מין חמורות, סחר בבני אדם, נישואים בכפייה ועבדות מודרנית. מסמכים משפטיים שפורסמו אתמול (שלישי) חושפים כי בתי המשפט לענייני משפחה מנהלים יותר מ-40 הליכים הקשורים לילדי הקבוצה, בהיקף שעורך דין המתמחה בדיני משפחה הגדיר כחסר תקדים כמעט. לפי "גרדיאן" הבריטי, מדובר בכמעט אחד מכל 20 תיקי טיפול והגנה על ילדים המתנהלים בבית המשפט לענייני משפחה במנצ'סטר.

גלריה עבדאללה האשם, מנהיג הכת "דת השלום והאור האחמדית" ( The Ahmadi Religion of Peace and Light/YouTube )

במרכז הפרשה עומדת קבוצה המכונה "דת השלום והאור האחמדית" (Ahmadi Religion of Peace and Light, או AROPL), שמרכזה ב-Webb House, מבנה ששימש בעבר כבית יתומים בעיירה קרו שבמחוז צ'שייר. במתחם התגוררו יותר מ-100 בני אדם, בהם ילדים רבים. הקבוצה שנוסדה ב-2015 משלבת עקרונות מהאיסלאם השיעי עם תיאוריות קונספירציה על ארגון האילומינטי ועל חייזרים שלכאורה שולטים בנשיאי ארצות הברית. אין קשר בינה לבין הקהילה המוסלמית האחמדית, תנועה דתית אחרת שנוסדה בתת-היבשת ההודית.

מאחורי הקבוצה עומד עבדאללה האשם, אמריקני ממוצא מצרי שגדל במדינת אינדיאנה. באופן אירוני, לפני שהפך למנהיג דתי עסק האשם ביצירת סרטים תיעודיים שנועדו לחשוף כתות ומנהיגים רוחניים מתחזים. בשנת 2008 הוא אף השתתף בהפקת סרט על קבוצה דתית שהאמינה בעב"מים. אלא שכעבור שבע שנים ייסד בעצמו תנועה דתית, הכריז כי הוא ה"מהדי" - דמות משיחית באיסלאם - ובהמשך אף טען כי הוא האפיפיור החוקי ויורשם של הנביא מוחמד וישו. מאמיניו מייחסים לו כוחות על-טבעיים, בהם היכולת לרפא חולים ולהעלים את הירח.

לפי תחקיר קודם של "גרדיאן", בספרו של האשם, "מטרת החכמים", נכתב כי על מאמיניו להעביר את הכנסותיהם למימון פעילות הקבוצה, למעט סכומים הדרושים למחייתם הבסיסית, ואף למכור בתים וקרקעות כדי לסייע בהקמת מדינה המתנהלת לפי חוקי האל. חברים לשעבר סיפרו כי חשו לחץ להתרחק מבני משפחה ומאנשים שמחוץ לקבוצה. אחת הנשים סיפרה שהעבירה לארגון את כל הכסף שקיבלה לחתונתה, ואדם אחר סיפר שתרם כ-33 אלף ליש"ט. עורכי הדין של הקבוצה הכחישו כי חבריה נתונים לשליטה הדוקה או נדרשים לנתק קשרים עם משפחותיהם.

פשיטת המשטרה על מתחם הכת באפריל האחרון. יותר מ-500 שוטרים השתתפו ( Ryan Jenkinson/Getty Images )

ב-29 באפריל האחרון פשטו יותר מ-500 שוטרים על מתחם הקבוצה ועל שני נכסים נוספים הקשורים אליה. החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהגישה אישה שהייתה חברה בקבוצה בעבר וכיום מתגוררת באירלנד. היא טענה כי נאנסה ועברה התעללות מינית במטה הקבוצה בשנת 2023. מאז תחילת החקירה נעצרו 14 בני אדם בחשד למעורבות בעבירות שונות, בהן אונס, תקיפה מינית, סחר בבני אדם ונישואים בכפייה. נגד אחד החשודים הוחלט שלא לנקוט צעדים נוספים. במשטרת צ'שייר הדגישו כי החקירה מתמקדת בחשדות נגד אנשים מסוימים, ולא נגד הקבוצה הדתית כולה.

מצלמות בחדרי הילדים וחשד להזרקת חומרים: הממצאים במתחם הכת

פסק דין של השופט היידן, שניתן בחודש יוני אך הותר לפרסום רק אתמול, חושף שורה של ממצאים מדאיגים שעליהם דיווחו המשטרה ושירותי הרווחה בעקבות הפשיטה. נציגי הרשות המקומית סיפרו לבית המשפט כי תנאי המגורים בחדרי השינה של הילדים העלו חשד להזנחה. לדבריהם, הילדים ישנו בחדרי שינה משותפים בנפרד מהוריהם, ובחלק מהמיטות וממיטות התינוק היו חסרים מצעים. בנוסף, התגלו מצלמות אבטחה שהותקנו ברחבי המבנה, לרבות בחדרי השינה של הילדים.

במהלך החיפושים מצאו השוטרים גם סכינים ומכל ייעודי להשלכת מחטים וחפצים חדים משומשים, ממצא שהעלה חשש כי במקום ניתנו זריקות מחוץ למסגרת רפואית מורשית. לפי פסק הדין, אחד האנשים הבולטים במתחם, שבעבר היה רופא מורשה, העניק לכאורה בדיקות וטיפולים רפואיים אף שכבר לא היה רשום במועצה הרפואית הכללית בבריטניה. במסגרת החקירה עלו גם טענות כי אותו אדם הזריק חומרים לילדים שהתגוררו במתחם.

מתחם "דת השלום והאור האחמדית". הילדים למדו בחינוך ביתי: "ההשפעה של מערכת החינוך הרגילה משחיתה" ( Wikimedia/Dave Dunford )

חשש נוסף שהעלו הרשויות נוגע לחינוך הילדים. לפי המידע שהוצג לבית המשפט, מרביתם למדו במסגרת חינוך ביתי באמצעות מסכי מחשב, במקום ללמוד בבתי ספר רגילים. בעבר דיווח "גרדיאן" כי בני משפחתו של נער שהתגורר במתחם סיפרו שהוא אינו מרוצה מחייו בקבוצה ומעוניין לעזוב אותה, בעוד גם קרוביו הביעו דאגה מכך שהוא אינו לומד במסגרת חינוכית רשמית. עורך דין מטעם הקבוצה טען בעבר כי הארגון עצמו אינו אחראי לחינוך הביתי של הילדים, וכי מדובר בהחלטות שמקבלים הוריהם. לדבריו, הקבוצה שקלה להקים בית ספר רשמי במתחם, אך זנחה את התוכנית ואף פירקה כיתות שהוקמו בו. לפי הדיווח, האשם הזהיר את מאמיניו מפני השפעתה המשחיתה לכאורה של מערכת החינוך הרגילה, ועודד אותם לנצל חוקים המאפשרים חינוך ביתי.

סרטונים שהפיצה הקבוצה ברשתות החברתיות מספקים הצצה נוספת לאמונות שבהן גדלו הילדים. באחד מהם נראה נער שלדבריו הוא בן 16, המתאר את האשם כ"אבא, אימאם ואלוהים" עבורו. בסרטון אחר נראית ילדה בגיל בית ספר יסודי מספרת כי מנהיג הקבוצה ריפא אותה מכאבי בטן באמצעות הנחת ידו עליה. אמה סיפרה כי שקלה לפנות לטיפול רפואי רגיל, אך לאחר שצפתה בסרטון שבו האשם הציג יכולת ריפוי דומה - ביקשה ממנו לטפל גם בבתה.

פסק הדין שנחשף עסק בבקשה שהגישה אחת האימהות לבטל צו ביניים שהוציא בית המשפט, והעניק לרשות המקומית אחריות הורית משותפת על ילדיה. האם טענה כי היא בוחרת מרצונה להישאר חלק מהקבוצה הדתית, וכי הצו פוגע בחירותה. לדבריה, משמעות ההחלטה היא שהרשויות "מכתיבות לי כיצד לחיות את חיי ומי רשאי להתגורר איתי". השופט היידן דחה את הבקשה לביטול הצו וקבע כי אין הצדקה לבטלו כל עוד נמשכים ההליכים המשפטיים, שעשויים להימשך חודשים. עם זאת, רובם המכריע של הילדים שעליהם חלים צווי הביניים נותרו בחזקת הוריהם או בני משפחותיהם, ולא הועברו למסגרות אומנה. אף אחד מהם אינו מתגורר עוד במתחם הקבוצה. המשטרה הביעה עמדה שלפיה אין לאפשר לילדים לשוב למקום.

עבדאללה האשם ומאמיניו. הרשויות חוששות שהמשפחות יימלטו מהמדינה ( You Tube )

לפי פסק הדין, החששות של הרשויות כללו גם אפשרות שמשפחות יימלטו מהמדינה. חלק מהמבוגרים המעורבים בפרשה מחזיקים ביותר מאזרחות אחת ובכמה דרכונים, והמשטרה העלתה חשש שמשפחות יתפזרו ברחבי בריטניה או יעזבו אותה. חשש זה הובא בחשבון בהחלטה להוציא צווי פיקוח דחופים על הילדים. ממדי הפרשה חריגים גם במונחים של מערכת המשפט הבריטית: עורך הדין אלכס אודווייר קוראן, שמתמחה בדיני משפחה ואינו מעורב בתיק, אמר כי "קשה לזהות מקרה דומה בהיסטוריה של מערכת בתי המשפט לענייני משפחה המודרנית".

התעלומה שלא נפתרה: חברת הכת נעלמה בהודו

זו אינה הפרשה הראשונה שמעוררת שאלות סביב הקבוצה. במרץ 2019 נעלמה ליסה ויזה, אזרחית גרמניה בת 30 ואם לשני ילדים, במהלך ביקור במדינת המחוז קרלה שבהודו. ויזה, שהייתה חברה בקבוצה הדתית, נסעה להודו עם אדם נוסף שהיה קשור אליה. ימים ספורים לאחר הגעתה שלחה הודעות לבני משפחתה, ובהן מסר לשני ילדיה כי היא אוהבת אותם ומתגעגעת אליהם מאוד. זמן קצר לאחר מכן נעלמו עקבותיה, ומאז לא התקבל ממנה כל אות חיים.

לפי תחקיר "גרדיאן", ויזה שהתה ככל הנראה במלון זול סמוך לחוף ורקלה בהודו. בימים שלפני היעלמותה סיפרה לאמה כי הטלפון שלה נגנב וכי ניתן ליצור עמה קשר רק באמצעות הדואר האלקטרוני. יומיים לאחר מכן חשבון הג'ימייל שלה הושבת ונמחק, ומאז לא נעשה שימוש בטלפון שלה, לא נרשמה פעילות בחשבונות הבנק הידועים שלה וכסף שחבר העביר לה לא נאסף.

משפחתה של ויזה מקווה כי החקירה בבריטניה כעת תסייע לפתור את התעלומה. בעלה לשעבר, שהוא אחיו של מנהיג הקבוצה, סיפר כי חוקרים בגרמניה ובהודו ביקשו לתשאל אדם שהיה חבר בקבוצה, וקרא למשטרת בריטניה לסייע בחקירה. עם זאת, אין קשר מוכח בין היעלמותה של ויזה לבין החשדות הפליליים הנחקרים כעת בבריטניה. הקבוצה מסרה בעבר כי אין בידיה מידע על גורלה.

ליסה ויזה. נעלמה בהודו ב-2019

הקבוצה גם הסתבכה בעבר עם רשויות ההגירה באירופה. לפני שעברה לבריטניה בשנת 2021 פעלה בין היתר בשבדיה, שם קבעו הרשויות כי חברות הקשורות אליה שימשו להשגת היתרי שהייה באמצעות העסקה פיקטיבית של מאמינים. בעקבות הממצאים בוטלו היתרי השהייה של 69 מחברי הקבוצה, ובתי המשפט הורו על גירושם של עשרות מהם. מנהיג הקבוצה טען כי מדובר ברדיפה דתית וגזענית.

גם בבריטניה נפתחה חקירה נפרדת של משרד הפנים בנוגע לחברה המקושרת לקבוצה, AROPL Studios, שקיבלה 12 אשרות עבודה לעובדים מיומנים בין השנים 2022 ל-2025. החברה עוסקת בהפקת סרטונים להפצת תורת הקבוצה ברשתות החברתיות. עורכי הדין של הקבוצה הכחישו שימוש לא חוקי באשרות וטענו כי מעמדם של חבריה בבריטניה חוקי.

הפרטים החדשים בפרשה פורסמו רק לאחר מאבק משפטי שהתנהל סביב חשיפת פסק הדין. עורכי הדין שמייצגים את המשפחות ביקשו למנוע את פרסומו, בטענה כי חשיפת המידע עלולה להצית מחדש עוינות כלפי הקהילה, לסכן את הילדים והוריהם ואף להוביל להפרות סדר. מנגד, כלי תקשורת ובהם "גרדיאן" וסוכנות הידיעות הבריטית PA התנגדו לבקשה. השופט היידן דחה את הניסיון למנוע את הפרסום וקבע כי "בית המשפט אינו יכול פשוט לסגור את דלתותיו בתגובה לחששות לא מוגדרים מפני הפרות סדר אפשריות". השופט הדגיש כי גם אם הפרסום עלול להגביר את המתיחות המקומית, אין בכך כדי להצדיק את הסתרת ההחלטה מעיני הציבור.

עבדאללה האשם. חסידיו מאמינים כי הוא המשיח, שיכול לרפא חולים ולהעלים את הירח

לפי הדיווח, שירותי הרווחה של הרשות המקומית כבר בדקו בעבר פעמיים סוגיות הקשורות לקבוצה ולילדים שהתגוררו בה, אך אין ראיות לכך שנקבע באותן הזדמנויות כי יש צורך בהתערבות נוספת.

במקביל להליכים בעניינם של הילדים, החקירה הפלילית נמשכת. לפי הודעת משטרת צ'שייר מ-10 בנובמבר, 13 מבין 14 החשודים שנעצרו נותרו משוחררים בערבות בתנאים מגבילים, האוסרים עליהם להיכנס לעיירה קרו. נגד שבעה מהם, ובהם מנהיג הקבוצה עבדאללה האשם, הוארכו גם צווים מיוחדים למניעת סחר בבני אדם ועבדות. הצווים כוללים בין היתר הגבלות על קשר ללא פיקוח עם קטינים, על החזקת מסמכי זיהוי של אחרים ועל הסדרת מגורים ונסיעות עבור חברי הקבוצה.