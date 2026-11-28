בהלה פרצה היום (שבת) באזור לוס אנג'לס בעקבות רעידת אדמה חזקה יחסית לאזור הזה – בעוצמה של 5 דרגות. הרשויות לא דיווחו על נזק משמעותי, אבל תושבים העידו שבתיהם רעדו, ובנמל התעופה הבינלאומי תועדו רסיסים נופלים מהתקרה – במקביל למטוס נוסעים שנאלץ לבטל את הנחיתה שלו.

לפי המכון הגאולוגי האמריקני, רעידת האדמה אירעה בים בשעה 09:30 לפי השעון המקומי כ-5 ק"מ דרומית-מערבית לעיר החוף מנהטן ביץ', הנחשבת לחלק מהמטרופולין של לוס אנג'לס, ובעומק של 12 ק"מ מתחת לפני הקרקע. לפחות ארבעה רעשי משנה הורגשו בתוך 45 דקות, בעוצמה של 2.5 עד 3.7, וכשעתיים אחרי הרעש המרכזי פקדה את האזור רעידת אדמה בעוצמה 4.5. ראש העיר היוצאת של לוס אנג'לס קארן באס קראה לתושבי האזור להיערך לאפשרות שגם בשעות או בימים הקרובים יהיו רעשי משנה, אם כי לא פורסמו אזהרות הקוראות להימנע מנסיעות בשל החשש הזה.

"זו רעידת אדמה גדולה": תיעוד המטוס מבטל נחיתה בלוס אנג'לס

תיעוד הרסיסים נופלים בנמל התעופה ב-LA:

🚨 JUST IN: Footage released of LAX airport SHAKING and WINDOWS SHATTERING due to the estimated 5.0 earthquake, people RUNNING away from the falling glass Hopefully nobody got hit with the shards 🙏🏻 Crews rapidly came in to sweep the glass up There were a couple aftershocks reported as well. — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 28, 2026

שירות כיבוי האש של לוס אנג'לס הכריז על הפעלת נוהל רעידת אדמה, ושלח צוותים מ-106 תחנות ברחבי העיר כדי לבדוק אם נגרם נזק לתשתיות – ובהמשך מסר כי לא דווח על נזק משמעותי או על נפגעים. עם זאת דווח כאמור על בהלה בקרב תושבים, כשלפי CNN בסנטה מוניקה תושבים ברחו מבתי עסק שקירותיהם רעדו, וברשתות החברתיות הופצו גם תיעודים של עשן גדול מיתמר ממתקן של חברת הנפט "שברון" באל סגונדו, אך בהמשך דווח כי מדובר בשריפה מבוקרת בלפיד הבטיחות של המתקן, שהופעלה באופן אוטומטי בעקבות הרעש, וכחלק מנוהל סטנדרטי.

בנמל התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס תועדו במצלמה של צוות "פוקס ניוז" רסיסים נופלים מהתקרה, באזור שבו חיכו נוסעים עם מזוודותיהם, ובתמונות משם נראו חלונות גדולים שהתנפצו. לפי CNN, אזעקה הופעלה בנמל במהלך אותם רגעים. בסרטון נוסף שעליו דיווחו בתקשורת האמריקנית נראה מטוס שנמצא בעיצומה של נחיתה בנמל, כשהמצלמה מהשידור החי של אתר Airline Videos Live מתחילה לרעוד. ברשת הקשר נשמע המטוס מקבל הוראה לבטל את הנחיתה, ומתרומם בחזרה. בתיעוד נשמע איש הבקרה האווירית אומר: "דלתא 1972, תסתובב. דלתא 1972, תסתובב, יש לנו רעידת אדמה גדולה". לפי אתר המעקב אחר טיסות FlightAware, המטוס טיפס מחדש מעל מאליבו, המשיך מעל מרכז העיר לוס אנג'לס ולבסוף נחת בשעה 10:01.

גלריה החלונות המנופצים בנמל התעופה בלוס אנג'לס ( צילום: Caylo Seals / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: Caylo Seals / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: Caylo Seals / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

תרזה מסיאס סיפרה לסוכנות הידיעות AP כי היא בדיוק קמה מהמיטה והכינה לעצמה קפה כאשר ביתה בעיר לומיטה החל לרעוד. היא סיפרה שהבקבוקים הצבועים שהיא מקשטת נפלו על הרצפה, ושהכלב שלה רץ בבהלה. הפקידה בת ה-66 אמרה שכתושבת קליפורניה, השוכנת באזור פעיל מבחינה טקטונית, היא רגילה לחוות רעידות אדמה – אך הפעם לדבריה הרעש היה חזק מהרגיל. "הפעם כולם הרגישו את זה. זו הייתה טלטלה חזקה, ואופן התנועה של הבית הבהיר לך שמדובר ברעידה בעוצמה של 5 ומשהו".

לוסי ג'ונס, חוקרת גיאופיזיקה במכון הטכנולוגי של קליפורניה (Caltech), אמרה הערב בתדרוך לתקשורת המקומית כי מפני שהרעידה הייתה "עמוקה יחסית" היא לא הייתה צפויה לגרום נזק – אבל לדבריה מדובר ברעידה חריגה בעוצמתה לאזור לוס אנג'לס, וככל הנראה הראשונה באזור הזה שחצתה את הרף של 5 דרגות מאז רעידת אדמה שפקדה אותו ב-2014. הרעידה ההיא הייתה בעוצמה 5.1, והתרחשה סמוך לעיר בריאה שבמחוז אורנג'.

אלן הוסקֶר, מנהל רשת הסייסמולוגיה של דרום קליפורניה, אמר כי הטלטלה והנזק היו פחותים כעת משום שהרעידה התרחשה בעומק הים, בהשוואה לרעידת האדמה ב-2014, שהתרחשה קרוב יותר לפני השטח. הרעש הנוכחי מגיע אחרי רצף של רעידות אדמה בקליפורניה בימים האחרונים, ולפי CNN בשבוע האחרון אירעו שלוש רעידות אדמה בעוצמה של כ-3 דרגות – אחת סמוך לאותו אזור ליד מנהטן ביץ'. ג'ונס אמרה כי היא הייתה למעשה רעידה מקדימה (foreshock) לרעש הנוכחי. בנוסף, רעידת אדמה בעוצמה 3.9 התרחשה ב-20 בנובמבר סמוך לעיר קומרס, גם היא באזור לוס אנג'לס.

השריפה המבוקרת במתקן הזיקוק של "שברון" באל סגונדו, הערב ( צילום: REUTERS/Daniel Cole )