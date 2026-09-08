נתנוני מבחן פיז"ה לשנת 2025 מראים ירידה חדה בהישגים של תלמידי ישראל בכל התחומים, הרבה מעבר לממוצע OECD. על פי הנתונים, לעומת תוצאות המבחן שנערך בשנת 2022, ישראל איבדה במבחן הנוכחי 38 נקודות בהבנת הנקרא, 25 במתמטיקה ו-23 נקודות במדעים. בהבנת הנקרא ירדה ישראל חמישה מקומות, למקום ה-31 מתוך 38 מדינות שחברות בארגון. במדעים נרשמה ירידה של שני מקומות, אל המקום ה-33. במתמטיקה ירדה ישראל מקום אחד וגם כאן היא מדורגת במקום ה-33. על פי נתונים של משרד החינוך הירידה בציונים בחינוך הממלכתי ביחס למבחן של 2022 היא "חריגה במיוחד".