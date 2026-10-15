דברים שאמר נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה במהלך ביקור בצפון אירלנד על הסכסוך הישראלי-פלסטיני מובילים ביממה האחרונה להאשמות נגדו מצד גורמי ימין בעולם היהודי ובמערב, ולפיהן הוא מעוות את תולדות הסכסוך ומסייע להציג יהודים כמי שהשתלטו על אדמות בארץ-ישראל באופן שאינו לגיטימי. בדברים שאמר בבלפסט, שהיו ברובם די מאוזנים, והטילו גם על הפלסטינים אשמה למצב הקיים, אמר בין השאר אובמה כי אי אפשר להכחיש שיהודים שנמלטו מהרדיפה באירופה וחיפשו באופן מובן מקלט בארץ-ישראל "לקחו אדמות מאנשים" ו"נהגו באופן מופרז".

גלריה אובמה. קרא לפלסטינים: "קחו דוגמה מדוגמאות אחרות לשינוי לא-אלים" ( צילום: Vincent Alban, Reuters )

אובמה אמר את הדברים בריאיון שהעניק לסופרת והעיתונאית סוזן מקיי בארנה O2 בבלפסט, במסגרת סיבוב הרצאות שאליו יצא בבריטניה, ושכולל גם את גלזגו ומנצ'סטר. בריאיון הדגיש אובמה כי מיליוני היהודים ומיליוני הפלסטינים במזרח התיכון "לא הולכים לשום מקום", והדגיש כי מתנגדי ראש הממשלה בנימין נתניהו בעולם צריכים להיות מודעים לכך שלא כולם בישראל תמכו בנתניהו.

בריאיון מתח אובמה ביקורת על שני הצדדים בסכסוך, ואמר בין השאר: "אזרחי ישראל חייבים לחשוב מחדש, לדמיין מחדש – כיצד הילדים והנכדים שלכם הולכים לחיות באזור הזה? האם פשוט תסתגרו מאחורי חומות ותשמידו את כל מי שמסביבכם, או שתמצאו דרך צודקת להגן על עצמכם תוך המשך פעולה בדרך אתית ומוסרית? ולהפך, הפלסטינים יצטרכו להכיר בכך שהם לא יהרגו יותר מהישראלים ולא יתחמשו יותר מהם, מה שאומר שעליהם לבחון דוגמאות אחרות לאופן שבו מתחולל שינוי המבוסס על טיעונים מוסריים, טיעונים אתיים ואסטרטגיות לא-אלימות, וזה הולך לקחת זמן מה. לכן אינני רוצה להציע כאן תקוות שווא. המטרה המיידית שהייתי רוצה לראות כרגע היא פשוט הקלה של הסבל, סיום ממשי של האלימות, והתקווה שלי, לכל הפחות, תהיה לעצור את ההתפשטות הנמשכת כעת לתוך הגדה המערבית, לצד סיוע בשיקומה של עזה". הוא הודה ש"אפילו זה ידרוש כרגע לא מעט עבודה, ולמען האמת זה יצריך ממשל אמריקני שיהיה מוכן להירתם לעבודה היצירתית הזו – דבר שאולי לא יקרה בעתיד הקרוב".

"לכודים בשסע יסודי, זה סוג של טירוף". הנשיא לשעבר אובמה ( צילום: רויטרס / REUTERS / Alyssa Pointer )

באירוע בבלפסט אמר אובמה כי הקשחת העמדות בישראל בעקבות זוועות 7 באוקטובר פירושה שנדרשת "הפסקה אמיתית" לפני שניתן יהיה לדון בפתרונות ארוכי טווח. "זה צריך להכאיב לכולם. זו תמצית המצב שבו אנו לכודים בהיסטוריה ובשסע שבטי, יסודי ובלתי סלחני. זהו סוג של טירוף". לאחר מכן ניפק את ההערות שקוממו חלק ממבקריו, ושמהן עשוי להשתמע ששובם של יהודים לארץ ישראל נעשה בדרכים לא לגיטימיות, אף כי לא אמר דבר כזה מפורשות: "העובדה היא שהעם היהודי, במשך אלפי שנים, סבל מדיכוי, מאפליה ומרצח. אירופה הייתה אחראית למרבית מזה. באופן מובן, הם חיפשו מקלט. אי אפשר להכחיש זאת. מה שעוד אי אפשר להכחיש הוא שהם לקחו אדמות מאנשים ונהגו באופן מופרז. והאנשים האלה אמרו, כפי שמובן: 'זהו עוול ואני רוצה את האדמה שלי בחזרה'.

"בשלב מסוים, כדי לשבור את המעגל, על השותף החזק יותר מוטלת אחריות מעצם כוחו. אם הגישה של ישראל היא שמאחר שאנחנו החזקים ביותר והמתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית באזור, הביטחון שלנו יהיה תלוי פשוט בכך שנעשה כל מה שאנחנו צריכים וניקח כל מה שאנחנו רוצים, מבלי לעשות ויתורים לאיש, זה אולי יעבוד בטווח הקצר... אבל ויתרתם על היתרון המוסרי אם זו העמדה שאתם נוקטים. הייתי אומר שנראה כי ממשלת ישראל הנוכחית אימצה את העמדה הזו. חובתם להכיר בכך ששבעה מיליון פלסטינים לא הולכים לשום מקום. זה לא בר-קיימא לכפות עליהם מציאות שאיש לא היה מוכן לקבל על עצמו. גם הפלסטינים חייבים להכיר בכך שדווקא משום שישראל חזקה, ומשום שהם לא הולכים לשום מקום, הדבר מחייב אסטרטגיה שאינה מבוססת על הבסת הצבא שלה. וחמאס, מה שהם עשו ב-7 באוקטובר – אי אפשר היה לתכנן משהו עם סיכוי נמוך יותר להביא לשינוי משמעותי".

"הקשר היהודי של אלפי שנים לארץ ומאות שנות הנוכחות היהודית בה נשמטו, כמה נוח". אובמה ( צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

דבריו של אובמה על כך שיהודים שהגיעו לארץ ישראל "לקחו אדמות מאנשים" ו"נהגו באופן מופרז" עוררו כאמור ביקורת בקרב חוגי הימין העמוק והפרו-ישראלי, גם בארה"ב. כלי התקשורת השמרני The Daily Wire, שהוקם בין השאר על-ידי הפעיל היהודי הפרו-ישראלי בן שפירו, האשים כי אובמה "מחק יותר מ-3,000 שנים של היסטוריה יהודית" וצייר "תמונה רוויזיוניסטית" של הקמת מדינת ישראל. בפרסום של ה-Daily Wire נטען כי בדבריו רמז אובמה שלהיסטוריה היהודית לא היה שום קשר להקמת ישראל, ומסגר את המדינה היהודית אך ורק כמענה לשואה, תוך האשמת היהודים בגזילת האדמה.

"אובמה הציג תמונה רוויזיוניסטית של הקמת ישראל, וטען כי היהודים פשוט נמלטו מהדיכוי האירופי ולקחו אדמות מאוכלוסיות מקומיות", נכתב באתר ה-Daily Wire. באתר הובאו דבריו של ארגון HonestReporting העוקב אחר התקשורת ומבקר אותה, ולפיהם בדבריו מחק אובמה 3,000 שנות קשר יהודי לאזור: "לפי ברק אובמה, יהודים נמלטו מאירופה, הגיעו לאדמה של מישהו אחר והפכו 'מופרזים'. מה שנשמט בנוחות: הקשר בן אלפי השנים של העם היהודי לארץ ישראל ומאות שנות נוכחות יהודית רציפה בה. הלגיטימיות של ישראל לא החלה ברדיפות באירופה. וגם לא ההיסטוריה היהודית".