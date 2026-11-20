התובע הכללי של קליפורניה פתח בחקירה נגד אנבידיה בעקבות חשיפות הרומן של המנכ"ל לשעבר, ג'נסן הואנג, עם אישה שלפי החשד הייתה מרגלת סינית. כך דיווח אתר "פוליטיקו". התובע הכללי, רוב בונטה, אמר לאתר: "אנו חוקרים באופן ספציפי האם השבבים המתקדמים של אנבידיה או המידע הסודי שלהם הגיעו לסין והאם החברה הטעתה משקיעים ואת הציבור". בונטה הוסיף כי הצעד הראשון בחקירה הוא לבחון האם אנבידיה הפרה את חוקי המדינה. "אנו מצפים לשיתוף פעולה", אמר. "זה לא אומר שהם יעשו זאת, אבל אלא אם כן ולא יעמדו בדרישות, אני מצפה לציות".