יו"ר ישר! גדי איזנקוט קיבל 67 ממליצים, ונשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי להטיל עליו את המנדט להרכבת ממשלה - אבל הודעה רשמית על כך לא תימסר השבוע. לאחר סיום מצעד הממליצים בבית הנשיא, שארך יומיים, הרצוג מסר הערב (חמישי) הצהרה לתקשורת, ובה אמר כי ביום ראשון יודיע על מי יוטל המנדט.
"פגשתי את נציגי כל הסיעות. השיחות היו פתוחות, כנות וגם נוקבות. שאלתי שאלות קשות כדי לנסות לגרום לצדדים וגם לציבור להשתחרר מהקיבעון המחשבתי ולפתוח את הראש לכיוונים נוספים", אמר הרצוג בתחילת הצהרתו.
הוא הציג את תמונת המצב בממליצים, ואמר: "התוצאות של ההתייעצויות לכאורה ברורות, אבל הסמכות המוקנית לי בחוק היא לברר מה היכולת להרכיב ממשלה וזו אינה לגמרי ברורה, לאור פסילות הדדיות בין הגושים ובתוך הגושים עצמם. את היכולת הזו אנסה לברר ישירות ובמהירות עם חלק ממנהיגי המפלגות, בשיחות אישיות".
לסיום אמר כי בכוונתו להטיל את המנדט להרכבת הממשלה ביום ראשון הקרוב: "בשיחותיי אלה אני מתכוון להפוך כל אבן כדי לנסות להביא להושטת יד לבניית ממשלה יציבה וטובה עבור העם בישראל".
לעומת 67 הממליצים לאיזנקוט, יו"ר הליכוד בנימין נתניהו קיבל 46 ממליצים - מהליכוד, הציונות הדתית, עוצמה יהודית וש"ס. על איזנקוט המליצו ישר!, ביחד, הדמוקרטים וישראל ביתנו. יהדות התורה לא המליצה על איש.
ממפלגת ישר! נמסר בסוף הצהרתו של הרצוג כי "גדי איזנקוט זכה לרוב מוחלט של ממליצים לצורך קבלת המנדט להרכבת ממשלה, בתום סבב ההתייעצויות בבית הנשיא. זהו מספר הממליצים הגבוה ביותר שניתן למועמד להרכבת ממשלה משנת 2015. הכרעת העם והרוב הפרלמנטרי המובהק אינם מותירים מקום לספק: אזרחי ישראל בחרו בשינוי והביעו אי אמון מוחלט בראש הממשלה היוצא נתניהו ובממשלתו. בנימין נתניהו הוא ראש ממשלת מעבר במיעוט של 46 מנדטים בלבד. אין לו מנדט, אין לו רוב, ואין לו את אמון העם.
"נוכח גודל השעה, האתגרים הביטחוניים והצורך הדחוף בשיקום המדינה, אנו רואים חשיבות עליונה בקבלת המנדט מנשיא המדינה בהקדם, על מנת להקים באופן מידי ממשלת חירום לאומית שתחל בעבודה למען כלל אזרחי ישראל. כעת, מוטלת על כל מנהיגי הציבור החפצים בטובת ישראל, להתעלות לגודל השעה, לשים כל שיקול פוליטי ואישי צר בצד, ולוודא שמוקמת ממשלה בהקדם. פספוס ההזדמנות הנוכחית עלול לעלות מחיר כבד למדינת ישראל ולהוביל לבחירות נוספות, בניגוד לרצונם של אזרחי ישראל. זוהי עת מבחן למנהיגות".
סבב ההמלצות החל אתמול אחר הצהריים עם נציגי הציונות הדתית, שהמליצו על ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכבת הממשלה. בהמשך הערב הצטרפו אליהם נציגי זהות וש"ס, הבוקר גם נציגי עוצמה יהודית, ולאחר מכן כצפוי גם נציגי הליכוד. מנגד, ישראל ביתנו המליצה אתמול על איזנקוט, והיום הצטרפו אליה גם הרשימה המשותפת, רע"מ והדמוקרטים, וכך גם ביחד וישר!.
בפתח פגישת ישר! בבית הנשיא אמר יורם כהן כי "אנחנו נמצאים בעת חירום קריטית וחייבים להקים ממשלת חירום במהרה. החל ממחר נתניהו הוא ראש ממשלת מעבר - זהו מצב פסול דמוקרטית. יש להרכיב ממשלה יציבה ואחראית. זה צורך קיומי. כינונה של ממשלת חירום בראשות איזנקוט הוא מימוש רוב של 67 ואי אמון בנתניהו". פרקש הכהן חברת מפלגתו הוסיפה כי "ישראל הגיעה לנקודת אל-חזור. להטיל את המנדט על איזנקוט זה לא פחות מהצלת ישראל".
מנגד, יואב קיש אמר להרצוג כי "אנחנו יודעים מי לא יכול לעשות את זה. ממשלה שעצם קיומה תלוי בתומכי טרור ששוללים את קיומה של מדינה יהודית כמו שאנחנו מכירים אותה". לאחר מכן הוסיף: "מפלגת הליכוד היא הגדולה ביותר בישראל, אנחנו ברגע היסטורי ועתידה של ישראל ייקבע דורות קדימה. אנחנו עומדים בפני אתגרים עצומים וחייבים להמשיך במאמץ לסיכול האיום המתמשך של הגרעין האיראני ושל המדינה הפלסטינית".