יו"ר ישר! גדי איזנקוט קיבל 67 ממליצים, ונשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי להטיל עליו את המנדט להרכבת ממשלה - אבל הודעה רשמית על כך לא תימסר השבוע. לאחר

סיום מצעד הממליצים בבית הנשיא