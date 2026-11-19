ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) הניח היום (חמישי) על שולחן הכנסת הצעה לתיקון חוק יסוד: הממשלה, שנועדה להסדיר את כהונתו של ראש הממשלה. בין היתר, ההצעה כוללת הגבלת כהונה לשמונה שנים, הסדרה של סוגיית הנבצרות ומניעת הטלת הרכבת הממשלה על מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות חמורות. עוד הוצע לקבוע מנגנון להפסקת כהונתו של ראש ממשלה אם נקבע כי בעבירות המיוחסות לו יש קלון.

הצבעות מליאה בכנסת לביטול שינויים בהרכב הועדה לבחירת שופטים ( צילום: אלכס קולומויסקי )

"ראש ממשלה הוא לא בעל הבית של המדינה, והכיסא המכובד לא שייך לאף אדם", מסר פורר. "במדינה דמוקרטית חייבים להיות כללים ברורים שמונעים ריכוז כוח בלתי מוגבל בידי אדם אחד, מבטיחים תחלופה שלטונית ושומרים על אמון הציבור".

פורר מתכוון להצעת חוק בתחולה מיידית, כלומר כזו שתיכנס לתוקף כבר בכנסת הנוכחית, אבל משום שמדובר בסוגיה מורכבת שעשויה ליפול במבחן בג"ץ, בגוש השינוי ידונו בוועדה מיוחדת שתקום מחר לנושא אם ההצעה היא לתחולה מיידית או מהכנסת הבאה.

החלה מיידית של המגבלות עשויה לעורר קושי משפטי, שכן החלה מיידית של המגבלות עלולה להיתפס כחקיקה פרסונלית בגלל ההשפעה האפשרית על ראש הממשלה בנימין נתניהו. בין היתר משום שהוגש נגדו כתב אישום ותיקיו המשפטיים עודם מתנהלים. קושי דומה עלול לעלות גם באשר למגבלת הכהונה.

פורר ציטט את דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כשנבחר לראשונה ב-1996: "אם לא נעשה את זה בקדנציה הראשונה, אולי נעשה מה שצריך בקדנציה השנייה, אבל יותר מזה אתה לא צריך. תעשה את הדברים, לך הביתה - במובן הפוליטי".

"שמונה שנים הן די והותר כדי להוביל מדינה", הוסיף פורר. "אסור שמדינת ישראל תגיע למצב שבו ענייניו המשפטיים האישיים של מי שעומד בראשה הופכים לחלק בלתי נפרד מניהול ענייני המדינה. אנחנו לא קובעים מי אשם ומי זכאי. אנחנו קובעים שהאינטרס הציבורי קודם לכל אינטרס אישי".